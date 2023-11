Bosz werkt met Veerman aan gedrag en vertelt wat hij beter moet doen: 'Dit is een beetje de aard van het beestje'

is in de aanloop naar de ontmoeting tussen Heracles Almelo en PSV onderwerp van gesprek in Eindhoven. De middenvelder is weliswaar bezig aan een goed seizoen, maar werd afgelopen zondag in de thuiswedstrijd tegen Ajax al in de rust naar de kant gehaald. Peter Bosz is vrijdag op de persconferentie ingegaan op wat Veerman beter zal moeten doen om een soortgelijke situatie in de toekomst te voorkomen.

Wat PSV in de eerste helft liet zien tegen Ajax, leek helemaal nergens op. De Eindhovenaren hadden hun eerste negen competitiewedstrijden gewonnen. Tel daar de dramatische vorm van Ajax bij op en gek was het niet dat iedereen een Eindhovense overwinning verwachtte. Maar daar leek het na 45 minuten helemaal niet op. Ajax ging tot verrassing van velen met een 1-2 voorsprong rusten en kreeg zelfs kansen op veel meer doelpunten. Bosz zag zich gedwongen in de rust in te grijpen en haalde naast Malik Tillman ook Veerman naar de kant. Met Guus Til en Ismael Saibari voor hen in de plaats ging het beter lopen en won PSV uiteindelijk alsnog met dikke cijfers.

Artikel gaat verder onder video

Bosz wilde op de persconferentie, daags voor het uitduel met Heracles, niet zeggen of Veerman in Almelo wel of geen basisplaats heeft. De trainer ging wel in op wat de middenvelder beter zal moeten doen. Zo zal Veerman bij balverlies niet te lang in de teleurstelling moeten hangen, vindt Bosz. “Dat hij dan niet direct meteen meedoet in het druk zetten? Daarmee verlies je een of twee misschien wel kostbare seconden en daardoor zou een goede ploeg er nog eventueel onderuit kunnen voetballen. Dit is een beetje de aard van het beestje”, wordt de oefenmeester geciteerd door het Eindhovens Dagblad.

“Beetje bij beetje proberen we het met Joey te veranderen, door er iedere keer op te wijzen”, vervolgt Bosz. “Het is een jongen die gelijk laat merken wat ‘ie van iets vindt, dat hoort ook bij hem. Wij proberen daaraan op het veld wel te werken en dan moet hij zijn gedrag veranderen. De reden is dus simpel, omdat we willen dat hij meteen omschakelt.” Het optreden bij balverlies van Veerman is wel vaker de reden voor kritiek geweest. Bosz vindt de middenvelder in ieder geval ‘zelfkritisch en leergierig’. “En dit is hoe hij is. Heel direct. Het is geen speler die wel kan voetballen en niet kan verdedigen, zo zwart-wit is het helemaal niet. Ik stel hem wel op omdat hij goed kan voetballen, dat wel.”

Maar of Veerman zaterdagmiddag in Almelo óók aan de aftrap verschijnt, zal dus nog moeten blijken. De Eindhovenaren hopen tegen Heracles hun imposante zegereeks een goed vervolg te geven. Ze staan na tien wedstrijden op dertig punten, al zeven meer dan Feyenoord. PSV trapt om 16.30 uur af tegen Heracles, Feyenoord komt vanaf 18.45 uur in actie in Waalwijk.