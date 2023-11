Ajax-middenvelder gaat volgende maand kerst vieren met zijn nieuwe liefde Jade Anna van Vliet, zo lijkt het. Jade plaatste donderdagavond een Instagram Story waarin ze iets te veel verklapte, zo viel Reality FBI op.

De twee hebben hun relatie nog niet bevestigd, maar donderdag liet Jade Anna aan haar miljoen volgers een foto zien van de cadeautjes die ze onder de kerstboom heeft gedaan. Op een van de cadeaus was 'Ken' te lezen, wat vermoedelijk verwees naar Kenneth. Even later verwijderde Jade de foto en plaatste ze een oranje hartje over de tekst heen.

Eerder op de donderdag dook ook een eerste foto van het kersverse stel op. Ze werden van achteren gefotografeerd op luchthaven Schiphol. Ze zouden samen in Manchester zijn geweest, nadat Taylor maandag nog met Jong Oranje tegen Zweden speelde (2-4 zege).

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ in de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.