Brighton-trainer De Zerbi komt met waanzinnige complimenten aan het adres van Ajax

Hoewel het voor Ajax sportief gezien barre tijden zijn, is het voor Brighton een eer om het in de Johan Cruijff ArenA op te nemen tegen de Amsterdamse club. Dat stelt de trainer van de Engelse club, die lovende woorden over heeft voor de huidige nummer elf van Nederland.

"Voor ons is het een eer om in de Johan Cruijff Arena te spelen", zegt trainer Roberto De Zerbi op de persconferentie in het stadion van de Amsterdammers. "We hebben veel respect voor de historie van Ajax. Ajax heeft iedereen geleerd hoe er voetbal gespeeld moet worden, zeker ook onze Nederlandse spelers. Daar hebben we er drie van", zegt De Zerbi, die daarmee onder meer doelt op oud-Ajacied Joël Veltman, maar ook op Jan Paul van Hecke en Bart Verbruggen.

Artikel gaat verder onder video

De Zerbi heeft de wedstrijd van Ajax tegen SC Heerenveen van zondag geanalyseerd en kwam tot een paar nieuwe inzichten. "Daar zagen ze er anders uit en speelden ze een goede wedstrijd. Ze maakten vier doelpunten en toonden een ander gezicht. Ajax heeft nu twee wedstrijden op rij gewonnen in de Eredivisie. Op het gebied van enthousiasme en lef, verwacht ik een ander team. Qua speelstijl is duidelijk wat ze op het veld willen doen. Ze hebben goede spelers", zegt De Zerbi.