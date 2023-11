Kuyt ziet potentiële wereldtopper bij Ajax: 'Een ruwe diamant die de absolute top kan halen'

staat er heel goed op bij Dirk Kuyt, zo laat de oud-voetballer blijken in gesprek met De Telegraaf. De aanvaller van Ajax zou volgens Kuyt een belangrijke rol kunnen gaan spelen op het EK in Duitsland.

"Hij is in mijn ogen een ruwe diamant die de absolute top kan halen", begint Kuyt in de ochtendkrant over de spits van Ajax, die deze interlandperiode wegens een blessure niet aanwezig is bij het Nederlands elftal: "Door een ongelukkige keuze te vroeg naar het buitenland te gaan, heeft Brian al veel meegemaakt. Ik hoop dat hij al zijn ervaringen – ook de huidige negatieve bij Ajax – kan omzetten in een grote drive. Dan ben ik nog positiever gestemd over het komende EK", geeft Kuyt aan.

Artikel gaat verder onder video

De oud-trainer van ADO Den Haag, die momenteel zonder club zit, verwacht dat de 21-jarige Brobbey een serieuze rol kan gaan spelen op het EK in Duitsland. Op voorhand lijkt de Ajacied niet de eerste keuze voor bondscoach Ronald Koeman, maar Kuyt heeft hoge verwachtingen: "Ik denk daarbij dat Brobbey, die ik al ken vanuit mijn tijd als trainer van Feyenoord Onder 19, weleens heel belangrijk kan worden op het toernooi in Duitsland. Als Weghorst dan de hete adem van Memphis en Brobbey in zijn nek voelt, dan zal dat hem alleen maar helpen nóg scherper te worden."

De afgelopen periode was er vaak kritiek op Brobbey, wat vooral te maken heeft met de manier van afwerken van de aanvaller. Zelfs bondscoach Ronald Koeman was geschrokken van de wijze waarop Brobbey zijn kansen afwerkt bij Ajax. Van die uitspraken, die hij live op televisie bij het programma Rondo op Ziggo Sport deed, heeft de bondscoach wel spijt.