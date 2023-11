Clubloze Boëtius wacht op juiste club en wijst droombestemming aan: 'Die droom heb ik nog'

is sinds zijn vertrek bij het Duitse Herhta BSC nog steeds clubloos. Onlangs trainde de middenvelder mee met Sparta om zijn conditie op peil te houden in afwachting van een nieuwe club. Geïnteresseerde clubs zijn er wel, maar het juiste plaatje is voor Boëtius nog niet langsgekomen.

In gesprek met het Duitse blad Kicker legt de middenvelder uitgebreid uit waarom het voor hem zo'n lange zoektocht is naar een nieuw club. Zelf had de oud-Feyenoorder verwacht dat hij inmiddels al weer ergens onder contract had gestaan: "Ik had niet verwacht dat het zo lang zou duren voordat ik weer een nieuwe club zou hebben. Er zijn wel verschillende geïnteresseerde partijen geweest overigens. Misschien ben ik te kritisch geweest bij het maken van mijn keuze."

Daarnaast denkt Boëtius dat de data een rol kan spelen in het feit dat er momenteel minder interesse voor hem is. Vorig seizoen wist hij geen doelpunt en assist te geven in de Bundesliga. Daardoor is het voor de aanvallende middenvelder voorlopig nog wachten tot het juiste plaatje voorbij gaat komen. Zelf heeft Boëtius wel een idee waar hij naar toe wil: de Premier League

"Die droom leeft nog steeds", zegt de 29-jarig Rotterdammer. "Diep in mijn hart voel ik dat dit ooit gaat gebeuren." Het is echter nog maar de vraag of dat realistisch is, aangezien Boëtius momenteel moeite heeft met het vinden van een club. In het verleden kwam de middenvelder al wel uit in de Bundesliga, net als de Premier League een hoog aangeschreven competitie.