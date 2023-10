Boëtius spreekt zich uit over mogelijk contract bij Sparta: 'Situaties zullen zich voordoen...'

De clubloze traint sinds deze week mee bij Sparta Rotterdam, maar is naar eigen zeggen nog niet bezig met de mogelijkheid om een contract af te dwingen bij de huidige nummer zeven van de Eredivisie. Toch sluit de oud-Feyenoorder ook niet helemaal uit dat dat er alsnog van gaat komen.

Boëtius verliet Hertha BSC afgelopen zomer nadat hij met die club was gedegradeerd uit de Bundesliga. Sindsdien is hij op zoek naar een nieuwe werkgever; om zijn conditie op peil te houden kwam hij via assistent Nourdin Boukhari en Jonathan de Guzmán uit bij Sparta, zo schrijft het Algemeen Dagblad.

Tegenover diezelfde krant bezweert de middenvelder dat hij niet meetraint in de hoop op een contract op Het Kasteel: "We hebben nu besproken dat ik hier uitsluitend mijn conditie op peil houd en een stap in trainingen in groepsverband, dat is de status." Toch sluit hij ook niet op voorhand uit dat het alsnog tot een dienstverband komt: "Ik plan geen dingen. Situaties zullen zich voordoen en dan zal ik ermee dealen."

Feyenoord

Vorig jaar zomer was Boëtius eveneens clubloos en trainde hij mee bij zijn oude club Feyenoord, waar hij zijn debuut als prof maakte en later nog eens terugkeerde. Deze keer besloot hij bewust om niet opnieuw contact op te nemen met de regerend landskampioen: "Ik wil er geen routine van maken. Ik heb het überhaupt niet geprobeerd, dus hoe Feyenoord erin stond, weet ik ook niet", aldus de eenmalig Oranje-international.

Rijsdijk

Sparta-trainer Jeroen Rijsdijk onderschrijft de intentie die Boëtius uitspreekt: "Hij heeft gevraagd of hij eerst fit mag worden. Daarbij gaan we hem helpen. Dat is op dit moment de status." Maar ook de coach houdt een slag om de arm: "Wellicht ontstaat er later een andere situatie. Maar, hij heeft zes maanden niet gevoetbald en ga er maar van uit dat het enige tijd gaat duren voordat hij überhaupt fit is."