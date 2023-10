Clubloze Jean-Paul Boëtius duikt op bij huidige nummer zeven van de Eredivisie

Sparta Rotterdam heeft verwelkomd op het trainingsveld. De oud-speler van Feyenoord zit sinds zijn vertrek bij Hertha BSC na het afgelopen seizoen zonder club. Hij krijgt van de huidige nummer zeven van de Eredivisie de kans om zijn conditie op pijl te houden en wedstrijdfit te worden.

Rotterdam is vertrouwd terrein voor Boëtius. De geboren Rotterdammers brak in het seizoen 2012/2013 door in de hoofdmacht van Feyenoord. In de zomer van 2015 stapte hij voor een bedrag van twee miljoen euro over naar FC Basel. Boëtius hield het na anderhalf jaar voor gezien in Zwitserland. Hij vertrok eerst op huurbasis naar KRC Genk, alvorens terug te keren in Rotterdam.

De rentree van Boëtius bij Feyenoord bleef beperkt tot één seizoen. De vleugelspeler verdiende een transfer naar FSV Mainz 05, dat hij in de zomer van 2022 weer verruilde voor Hertha BSC. Vlak na zijn overstap naar de club uit Berlijn werd er een tumor bij hem ontdekt. Boëtius moest onder het mes, herstelde voorspoedig en meldde zich een maand na de ontdekking weer op het trainingsveld. Hij kwam uiteindelijk nog 21 keer in actie voor Hertha BSC, maar kon niet voorkomen dat de club degradeerde naar het tweede niveau.

Boëtius trok na de degradatie de deur in Berlijn achter zich dicht en is sindsdien op zoek naar een nieuwe werkgever. Tot die tijd kan hij bij Sparta werken aan zijn conditie en weer volledig wedstrijdfit worden.