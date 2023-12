Jean-Paul Boëtius bevestigt gesprekken met Eredivisieclub over mogelijke transfer

gaat mogelijk terugkeren in de Eredivisie. De middenvelder is vanavond te gast bij Rondo en verklapt dat hij gesprekken voert met Sparta Rotterdam.

Boëtius is sinds deze zomer transfervrij nadat hij vertrok bij Hertha BSC. Inmiddels traint de aanvaller annex middenvelder al enige tijd bij Sparta. “Ik mag me daar fit houden. We zijn – sinds vandaag, moet ik zeggen – in gesprek”, vertelt de 29-jarige. “Sparta wil je hebben?”, vraagt Ruud Gullit zich vervolgens af.

“Ja, Sparta wil me hebben. Wat uiteindelijk daar de uitkomst van is, gaan we zien”, antwoordt Boëtius. Gullit kent de Rotterdammer als een vleugelspeler. “Je ambieert een andere positie dan je eigenlijk was. Je was eerst een buitenspeler, maar nu?”, vraagt de oud-voetballer. “Ik wil op het middenveld aan de slag. Op zes, acht of tien”, vertelt de oud-speler van Mainz en Hertha.

Boëtius kreeg in de zomer te maken met interesse van verschillende clubs. “Maar toen was ik wat kritisch, dat moet ik nu wat minder zijn. Ik sta er heel open in”, zegt de oud-Feyenoorder. Boëtius kent nog meer een verleden bij FC Basel en KRC Genk.