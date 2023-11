De Graafschap was bijna failliet: 'Gravenberch verdiende 218.000 euro per jaar'

Hoewel De Graafschap sportief gezien aardig draait in de Keuken Kampioen Divisie, staan de Doetinchemmers er op financieel vlak dramatisch voor. Een faillissement was nabij, maar vermogende Achterhoekers, waaronder Guus Hiddink, sprongen met een aandelenemissie van 1,1 miljoen euro bij. Hoe heeft het zo fout kunnen gaan op De Vijverberg?

Afgelopen week presenteerde De Graafschap de schokkende jaarcijfers van een verlies van 1,75 miljoen euro. Een enorm bedrag voor een club uit de Keuken Kampioen Divisie, dat nog hoger ligt dan in eerste instantie werd verwacht. Het zijn cijfers waar de huidige directie van de Doetinchemmers, die afgelopen zomer flink op de schop is gegaan, weinig aan kan doen. In het recente verleden zijn er fouten gemaakt waar De Graafschap nog steeds veel last van heeft. Er werd op De Vijverberg meer geld uitgegeven dan dat er binnenkwam en er was nauwelijks controle op de uitgaven, is de conclusie van dagblad De Gelderlander.

Peter Hofstede, die in 2022 na zeven seizoenen vertrok als technisch manager bij De Graafschap, heeft veel te dure spelers naar Doetinchem gehaald. Het waren geen voetballers van een dusdanig hoog niveau, maar ze werden in de Achterhoek wel beloond met hoge contracten. Clubwatcher Raymond Willemsen van De Gelderlander weet namelijk dat aan een speler als Danzell Gravenberch, die voornamelijk wisselspeler was bij De Graafschap in de Keuken Kampioen Divisie, een jaarsalaris van 216.000 euro ontving. Inmiddels heeft diezelfde Hofstede als technisch manager van Telstar Gravenberch naar Velsen-Zuid gehaald. De spits was niet de enige reservespeler bij de Doetinchemmers die met hoge salarissen drukten op de begroting, ook spelers als Roland Baas (nu DVS'33 Ermerlo) en Hicham Acheffay (zonder club) verdienden goed.

Het is één van de redenen waarom De Graafschap er momenteel financieel gezien slecht voor staat. De opvolger van Peter Hofstede, Peter Bijvelds, moest puinruimen en de 'dure' spelers slijten. De Gelderlander concludeert dat niet alleen Hofstede aangekeken moet worden, maar ook toenmalig algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp: "Ostendorp had - ook al zei hij geen verstand van voetballen te hebben - Hofstede nooit carte blanche mogen geven", valt er te lezen in de uitgebreide analyse in de krant. Daarnaast is er kritiek op de rvc, want in Doetinchem is het inmiddels wel duidelijk dat er te weinig controle is geweest op de uitgaven