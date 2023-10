ADO draait KKD-topper om in slotfase, opnieuw pijnlijke avonden voor FC Groningen en Cambuur

ADO Den Haag heeft de topper in de Keuken Kampioen Divisie tegen FC Emmen winnend weten af te sluiten. De Hagenaars leken al na twintig minuten op weg naar een nederlaag, maar knokten zich in de slotfase knap terug van een 2-0 achterstand. FC Groningen en SC Cambuur liepen in de strijd om terug te keren op het hoogste niveau opnieuw tegen puntverlies aan.

FC Emmen - ADO Den Haag 2-3

In Drenthe stonden de nummers drie en vier van de ranglijst tegenover elkaar voor de topper van deze speelronde. Op de Oude Meerdijk kwam de thuisploeg het sterkst uit de startblokken. Nadat Piotr Paryszek na tien minuten de 1-0 had verzorgd, leken de Drenten na twintig minuten in een zetel te zitten toen Jari Vlak vanaf de strafschopstip de 2-0 liet aantekenen. ADO knokte zich echter voor rust nog terug in de wedstrijd door een kopbal van - wie anders dan - Henk Veerman. In de slotfase van de tweede helft draaiden de Hagenezen de wedstrijd vervolgens volledig om door via Malik Sellouki en Daryl van Mieghem een 2-3 overwinning op te eisen en daarmee over Emmen én Willem II heen te klimmen naar de tweede plaats op de ranglijst achter koploper Roda JC.

De Graafschap - FC Groningen 2-1

Waar Emmen tenminste nog op de vierde plaats staat, beleeft mede-degradant FC Groningen vooralsnog een dramatisch seizoen waarin terugkeer naar het hoogste niveau de enige doelstelling is. De ploeg van Dick Lukkien verloor in Doetinchem met 2-1 van De Graafschap. Simon Colyn zette de Achterhoekers na een kwartier op voorsprong, maar voor rust bracht Marco Rente de partijen weer op gelijke hoogte. Diezelfde Rente vergreep zich tien minuten na rust echter aan Alexander Büttner. Die nam vervolgens met succes zelf plaats achter de toegekende strafschop en schoot de 2-1 achter doelman Michael Verrips. Door de overwinning haakt De Graafschap aan bij de subtop; met zeventien punten uit tien duels staat de ploeg nu achtste. Voor Groningen is promotie voorlopig ver weg: het elftal van Dick Lukkien staat na het derde verlies op rij voorlopig veertiende. Maandag wacht de beladen derby tegen FC Emmen in de eigen Euroborg.

MVV - Cambuur 1-1

In Maastricht wist de derde degradant uit de Eredivisie, SC Cambuur, ook de tweede wedstrijd onder de teruggekeerde trainer Henk de Jong niet in een overwinning om te zetten. Nadat vorige week zijn rentree op de bank tegen NAC Breda in een 2-3 nederlaag had geresulteerd, speelden de Friezen deze week gelijk in Limburg. Koen Kostons zorgde in de eerste helft voor de voorsprong voor MVV, Milan Smit maakte even later met zijn achtste van het seizoen gelijk, maar verder zou de ploeg van De Jong niet komen. Door het gelijkspel komen beide ploegen niet weg uit het rechterrijtje: Cambuur staat nu twaalfde met veertien punten, MVV volgt met drie punten minder op plaats zestien.

Overige uitslagen Keuken Kampioen Divisie

FC Dordrecht - Jong Ajax 4-0

Jong AZ - TOP OSS 3-0

NAC Breda - Telstar 3-1

FC Den Bosch - VVV-Venlo 1-2

Eindhoven - Helmond Sport 1-2

Jong FC Utrecht - Jong PSV uitgesteld