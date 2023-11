De UEFA Champions League is voor veel voetballiefhebbers een competitie om de vingers bij af te likken. Hoewel we inmiddels niet meer beter weten dan dat dit hét toernooi waarin de beste clubs van Europa en eigenlijk ook van de wereld hun krachten meten, heeft het allemaal natuurlijk ook ergens moeten beginnen. Er was ook een tijd dat er nog géén Champions League was. We bespreken de ontstaansgeschiedenis van de UEFA Champions League.

De oprichting van de Europacup I

De oorsprong van de Champions League is te vinden in 1955. Europese clubcompetities stonden eigenlijk nog een beetje in de kinderschoenen. Toch wilde men de beste clubs uit Europese landen bijeenbrengen voor een toernooi om te bepalen welk team zich de kampioen van Europa mocht noemen. Zodoende werd de Europacup I opgericht. In het begin namen er 16 clubs aan deel. De eerste winnaar van het toernooi was Real Madrid, wat ook vanuit hedendaags perspectief niet zo heel verrassend is. Niet allen wonnen de Madrilenen die eerste Europacup I, ze wonnen zelfs de eerste vijf edities van het toernooi.

Europacup I in ontwikkeling

In de jaren zestig en zeventig maakte de Europacup I een aanmerkelijke groei door, waarbij er steeds meer deelnemende clubs kwamen uit steeds meer verschillende Europese landen. Zo ging in 1968 de titel voor het eerst naar een Engelse club, namelijk Manchester United. Toch was het toernooi tot in de jaren negentig enkel voor kampioenen van nationale competities. Clubs die tweede, derde of lager in hun eigen competities eindigden, werden uitgesloten van het toernooi. Zelfs als het om clubs ging die tot de beste van Europa behoorden. Daar kwam in 1992 verandering in.

De UEFA Champions League

In 1992 onderging de competitie een radicale transformatie. Om te beginnen werd hij omgedoopt tot de UEFA Champions League. Daarnaast werd deelname naast kampioenen ook opengesteld voor clubs met hoge nationale rankings. Daarmee ontstond een uitgebreider toernooi met een breder en competitiever deelnemersveld, waardoor het toernooit een stuk aantrekkelijker werd. Inmiddels is de Champions League een wereldwijd spektakel geworden, dat fans van over de hele wereld aantrekt. Hoewel er enkel Europese teams aan meedoen, is het een toernooi op wereldniveau geworden waarin de beste spelers ter wereld hun kunsten laten zien. En af en toe zijn er nog onverwachte sprookjes ook, zoals het sprookje van Leicester City dat in 2016 als nieuwkomer de kwartfinales bereikte.

Niet lang geleden leek de toekomst van de Champions League nog op losse schroeven te staan. Een aantal van de grootste clubs van Europa wilden een Super League oprichten. De reactie hierop van voetbalfans overal geeft duidelijk aan dat men dit niet ziet zitten. We genieten van de Champions League zoals hij nu is: doe je het goed in je eigen nationale competitie, dan krijg je de kans om dit hoge en prachtige podium te spelen en héél véél geld binnen te harken. Want laten we dat ook niet vergeten dat het in de loop van de tijd een competitie geworden is waar ontzettend veel geld mee gemoeid is. Dat noemen we dan ook een succesverhaal!