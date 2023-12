Dit zijn alle mogelijke Europese tegenstanders van PSV en Feyenoord

PSV en Feyenoord wisten zich deze week allebei te verzekeren van een vervolg in Europa. De Eindhovenaren zijn na vijf speelronden al zeker van de tweede plaats in hun Champions League-groep en plaatsen zich dus voor de achtste finales van het miljardenbal. De Rotterdammers slaagden daar niet in, maar kan de derde plaats in hun poule niet meer mislopen en zij gaan dus na de winter verder in de Europa League. FCUpdate zet de mogelijke tegenstanders van PSV en Feyenoord voor je op een rijtje.

Zware loting in het verschiet voor PSV

Na de spectaculaire 2-3 zege in en tegen Sevilla weet PSV met nog een thuiswedstrijd tegen groepswinnar Arsenal voor de boeg al dat het als tweede gaat eindigen in groep B van de Champions League. Dat betekent dat de ploeg van Peter Bosz bij de loting voor de achtste finales zal worden gekoppeld aan de winnaar van één van de andere zeven groepen.

Met nog een speelronde te gaan zijn buiten Arsenal al vier clubs zeker van groepswinst: titelhouder Manchester City, Bayern München, Real Madrid en FC Barcelona. In de andere groepen strijden Real Sociedad en Internazionale (groep D), Atlético Madrid en SS Lazio (groep E) en Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain (groep F) nog om de eerste plaats in de eindrangschikking. Ook deze clubs kunnen dus mogelijk nog uit de koker rollen als tegenstander van PSV.

Het kan alle kanten op voor Feyenoord

Als nummer drie van poule E in de Champions League vervolgt Feyenoord het Europese avontuur na de winterstop in de tussenronde van de Europa League. Hierin treft de ploeg van Arne Slot sowieso geen andere nummer drie uit het miljardenbal, maar een nummer twee uit het tweede Europese clubtoernooi. Met nog twee speelronden voor de boeg zijn er nog vijftien clubs die op die positie kunnen eindigen.

In groep A zouden West Ham United en SC Freiburg nog op plek twee kunnen eindigen. In groep B, waarin Ajax is ingedeeld, maken zowel Olympique Marseille als Brighton & Hove Albion nog kans om die positie te behalen. Dat gold tot donderdag ook nog voor Ajax, maar clubs uit hetzelfde land kunnen in de tussenronde sowieso niet aan elkaar gekoppeld worden. De ploeg van trainer John van 't Schip verloor donderdagavond echter met 4-3 van Olympique Marseille, waardoor het definitief is uitgespeeld in de Europa League.

In groep C zijn drie ploegen, Real Betis, Rangers FC én Sparta Praag nog kansrijk voor plek twee. In groep D is Sporting Portugal op de derde plaats geëindigd en in groep E is die klassering in handen van Toulouse. Stade Rennes en Villarreal strijden op de laatste speeldag om de groepswinst in groep F. In groep G gaat het tussen Slavia Praag en AS Roma. Feyenoord stond vorig seizoen in de kwartfinale van de Europa League nog tegenover AS Roma. Na een 1-0 overwinning in de eigen Kuip ging het in Rome mis voor Slot en consorten (4-1). In groep H zouden alleen FK Qarabag en Molde FK in potentie tegen Feyenoord kunnen loten.

De loting van zowel de achtste finale van de Champions League als de tussenronde van de Europa League vindt op 18 december plaats in het Zwitserse Nyon. PSV hoort vanaf 12.00 uur wie de volgende tegenstander wordt, de loting voor Feyenoord begint om 13.00 uur.