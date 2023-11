Drenthe komt met geweldige anekdote over Real Madrid-icoon: 'Hij zei dat het in mijn gezicht kwam'

en Rafael van der Vaart bewaren mooie herinneringen aan hun periode bij Real Madrid en zullen al helemaal niet zo snel vergeten dat Alfredo Di Stéfano, een van de grootste voetballers in de clubgeschiedenis, kritiek had op het kapsel van Drenthe. De Argentijn zag Drenthe het liefst zijn rasta weghalen, maar de oud-speler van Feyenoord hechtte weinig waarde aan de mening van de grootheid.

Drenthe en Van der Vaart zijn te gast in de nieuwe Kick ’t Met van Ziggo Sport. Tegen het einde van de aflevering wil Van der Vaart dat Drenthe nog even zijn anekdote over Di Stéfano vertelt. “Clubicoon Di Stéfano vond op een gegeven moment dat ik minder snel was met rasta. Hij vond dat het in de weg zat. Op een gegeven moment ging ik ook wat minder presteren, dus dat was ook hetgeen wat aan de orde kwam”, zegt Drenthe. “Maar Di Stéfano was natuurlijk een clubicoon. Wat hij ook zei, of het nou bagger was of niet, Di Stéfano was degene die het zei. Hij had waarschijnlijk opeens de pik op mij, want hij zei dat die rasta eraf moest.”

Volgens Drenthe zei Di Stéfano dat diens kapsel hem ‘langzamer’ maakte en het ook nog in zijn gezicht kwam. Daarvan was de eenvoudig Oranje-international echter niet onder de indruk. “Ik zei dat ik helemaal niks ging weghalen. Ik was er echt door geraakt, want mijn kapsel was echt mijn image”, vertelt Drenthe, die nog goed weet waarom hij dreadlocks wilde. “Zoals jullie weten is Edgar Davids mijn voer geweest naar iets bereiken in de voetballerij. Davids was weliswaar Ajacied, maar ik woonde hartje Rotterdam tegenover het Nationale Nederlanden. Het jaar 1998 waarin Nederland zo kapot maakte, met die goal van Bergkamp (tegen Argentinië, red.), had je een Nike-reclame met Davids en dat was voor mij de kers op de taart. Ik dacht echt: ik moet als deze guy zijn.”