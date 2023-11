Driessen wijt uitschakeling Feyenoord aan keuze Slot: 'Vooraf en tijdens de wedstrijd te weinig aan gedaan'

Valentijn Driessen denkt dat Feyenoord-trainer Arne Slot dinsdagavond tegen Atlético Madrid niet had moeten kiezen voor een middenveld zonder . De oefenmeester koos er in plaats daarvan voor om - in tegenstelling tot de eerder Europese duels - te beginnen met 'op 10' en als rechtsbuiten. Daardoor kregen de Rotterdammers te weinig grip op het spel van de Madrilenen, analyseert Driessen.

In een video-item van De Telegraaf zegt chef voetbal Driessen: "Slot begon met een heel aanvallende opstelling, met Stengs achter de drie aanvallers. Normaal ben ik daar wel een voorstander van, maar als je dan op achterstand komt, dan heb je bijna niets meer op de bank om het goed te maken en iets te forceren."

Artikel gaat verder onder video

Driessen legt uit dat de invallers Feyenoord dinsdag eigenlijk alleen maar verzwakten: "Ayase Ueda, de Japanse recordaankoop, die voldoet tot dusverre helemaal niet", oordeelt de journalist. "En Luka Ivanusec is lang geblesseerd geweest en heeft op dit moment ook niet het niveau dat hij had toen hij bij Feyenoord binnenkwam", vervolgt Driessen. "Dan ga je wisselen en dan word je niet sterker, maar zwakker."

Slot had er in de ogen van Driessen dan ook verstandiger aan gedaan om de strategie van het uitduel in Madrid, dat met 3-2 verloren ging maar waar Feyenoord veel beter voor de dag kwam, als uitgangspunt te nemen voor de confrontatie met de Madrilenen in De Kuip. "Ik denk dat Slot beter had kunnen voortborduren op de wedstrijd in Madrid. Dus met Zerrouki, dan had je ook iemand gehad om Antoine Griezmann in de gaten te houden." De Fransman bezorgde de Feyenoord-defensie dinsdag kopzorgen met een aantal geniale passes, Driessen weet wel hoe dat kwam: "Die liep nu zo vrij als een vogeltje rond en kon alles doen wat hij wilde, dat was de grote regisseur. Als je hem de tijd en de ruimte geeft dan kan hij geweldig voetballen. Slot heeft daar te weinig aan gedaan, vooraf en tijdens de wedstrijd", luidt zijn eindoordeel.