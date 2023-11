Driessen ziet ‘antiheld’ bij Ajax: 'Zoekt ruzie met de bal, niet verfijnd in de combinatie en mist snelheid'

Wie een paar weken geleden had gezegd dat in november gedeeld clubtopscorer zou zijn van Ajax, was ongetwijfeld voor gek verklaard. Maar het is toch echt zo. De Engelsman scoorde vijf keer in de laatste vier competitiewedstrijden en ontpopt zich daarmee langzamerhand tot nieuwe publiekslieveling. Valentijn Driessen is echter nog niet onder de indruk van de miljoenenaanwinst en ziet in hem eerder een ‘antiheld’.

De komst van Akpom naar Ajax bracht afgelopen zomer hoge verwachtingen met zich mee. Niet alleen omdat de Amsterdammers diep in de buidel tastten, maar ook omdat hij zich vorig seizoen op het tweede niveau van Engeland nog had gekroond tot topscorer. Akpom slaagde er in eerste instantie echter niet in aan die hoge verwachtingen te voldoen. De Engelsman kon onder Maurice Steijn enkel in de uitwedstrijd tegen FC Twente rekenen op een basisplaats. In de minuten die hij daarna kreeg, kon hij geen potten breken.

Artikel gaat verder onder video

Velen plaatsten hun vraagtekens bij de kwaliteiten van Akpom en het bedrag dat Ajax voor hem heeft betaald, maar dat begint hij langzaam maar zeker terug te betalen. Akpom krijgt van John van ’t Schip een serieuze kans en heeft het vertrouwen van de interim-hoofdtrainer inmiddels terugbetaald met vijf doelpunten in de Eredivisie. De Engelsman krijgt de handen op elkaar in de Johan Cruijff ArenA, maar Driessen is allesbehalve onder de indruk van wat hij te zien krijgt. “In Amsterdam bij Ajax doen ze het met helden, niet met antihelden. Tot dit dramatische seizoen. Nu alle helden zijn gevlogen uit de Johan Cruijff ArenA vermaakt het immer verwende Ajax-publiek zich noodgedwongen met de antiheld Akpom”, schrijft Driessen zondag in De Telegraaf.

“Akpom beweegt met zijn 1.86 meter niet als een hinde, zoekt regelmatig ruzie met de bal, houdt voornamelijk de bank warm, is in de combinatie niet bepaald verfijnd, mist snelheid, klaagde toen hij zonder familie aan zijn lot werd overgelaten in een duur hotel en ondanks tien jaar profvoetbal weet nog steeds niemand of hij een centrumspits of een valse spits is”, vervolgt Driessen. “Maar Chuba Akpom is een leuke naam, de voetballer loopt zich een slag in de rondte, kan aardig koppen en is gespecialiseerd om als invaller intikkertjes te maken.” Akpom verscheen zaterdagavond tegen Vitesse pas voor de tweede keer aan de aftrap bij Ajax. Hij knikte zijn ploeg in de tweede helft op 4-0 en werd niet veel later onder volgens Driessen ‘luid gejuich en het scanderen van zijn naam hoewel hij slechts driemaal in beeld was verschenen’ naar de kant gehaald.

Bij afwezigheid van Brian Brobbey kreeg Akpom de kans om zich vanaf het begin te laten zien en Van ’t Schip zal ongetwijfeld niet ontevreden zijn met diens prestatie, maar Driessen is ervan overtuigd dat ‘iedereen bij de club’ hoopt dat Brobbey op tijd is hersteld voor het treffen met Olympique Marseille in de Europa League. “Dan moet Ajax in tegenstelling tot het treffen met Vitesse wel serieus aan de bak ”, aldus de chef voetbal van De Telegraaf.