Driessen ziet bij AZ betere middenvelder rondlopen dan 'niet bijzondere' Van den Boomen

Valentijn Driessen vindt dat de verwachtingen rondom nog wat getemperd mogen worden. De middenvelder speelde zondag tegen SC Heerenveen een goede wedstrijd en gaf een fraaie assists, maar Driessen vindt dat daar niet te veel waarde aan gehecht moet worden. De journalist ziet bij AZ een betere middenvelder lopen dan de Ajacied.

"Hij gaf zondag een goede voorzet, maar laten we het allemaal even over een iets langere termijn zien", zegt Driessen in een video van De Telegraaf. De verslaggever van de ochtendkrant haalt AZ-middenvelder Jordy Clasie aan en is van mening dat hij een completere middenvelder is dan Van den Boomen: "Ik heb liever Clasie dan Van den Boomen, omdat Van den Boomen op zijn lange bal na niet heel veel bijzonders is. Clasie heeft zich al langer op het niveau bewezen.

De laatste paar wedstrijden was Van den Boomen in ieder geval wel belangrijk voor Ajax, waardoor de kans groot lijkt dat hij onder John van 't Schip een basiskracht zal blijven. De middenvelder brengt met zijn traptechniek diepte in het spel van Ajax, maar is ook een bron van onrust voor de tegenstander tijdens standaardsituaties.

Driessen is nog niet overtuigd van Van den Boomen, maar heeft wel een aardig gevoel bij de wedstrijd die Ajax aankomende donderdag gaat spelen tegen Brighton & Hove Albion. In de eerste wedstrijd in Engeland hadden de Amsterdammers geen schijn van kans, maar Driessen verwacht dat Ajax een resultaat gaat boeken: "2-2". is zijn voorspelling.