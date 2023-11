Eerste PSV-transfer van volgend seizoen lijkt nu al bekend na berichtgeving Mundo Deportivo

De kans is aanzienlijk dat Sergiño Dest ook volgend seizoen is te bewonderen in het shirt van PSV. De vleugelverdediger wordt dit jaar gehuurd van FC Barcelona, waar PSV een optie heeft om Dest aan het einde van het seizoen definitief over te nemen. Mundo Deportivo meldt dat de Eindhovenaren overwegen om deze clausule te benutten.

De Spaanse krant zoomt in een speciaal artikel in op de verrichtingen van de verhuurde spelers. Men beoordeelt of de tijdelijke overgangen zijn geslaagd of ‘geflopt’. Mundo Deportivo is onder de indruk van Dest, die ‘optimaal profiteert van zijn uitleenbeurt aan PSV’, concludeert de sportkrant. Een definitieve overgang van de oud-Ajacied naar Eindhoven begint steeds reëler te worden.

De koopoptie, die PSV in de onderhandelingen met Barcelona wist te bedingen, kan gelicht gaan worden. De Eindhovenaren zouden Dest voor een bedrag van ongeveer tien miljoen euro kunnen overnemen van de regerend landskampioen van Spanje. Media in Spanje wist eerder al te melden dat PSV maar de helft van het salaris van Dest hoeft te betalen.

Dest is dit seizoen niet meer weg te denken uit het elftal van Peter Bosz. De verdediger, die zowel links als rechts in de defensie uit de voeten kan, krijgt de voorkeur boven Patrick van Aanholt. Dest kwam dit seizoen dertien keer in actie voor PSV. De oud-Ajacied, momenteel op pad met de nationale ploeg van USA, gaf één keer de assist.