Eis van 60 miljoen van familie Nouri blijkt onjuist: 'Dit is een kletsverhaal, de familie Nouri is opnieuw de dupe'

Onlangs verscheen in het boek Ajax in crisis dat de familie van Abdelhak Nouri bij Ajax een schadevergoeding van zestig miljoen euro zou hebben geëist, maar volgens journalist Henk Spaan is dat absoluut niet waar. In zijn column ontkent hij de beweringen uit het boek van Menno de Galan met klem.

"Het is een kletsverhaal, waarschijnlijk in de wereld gebracht door een of ander lid van de toenmalige rvc. Welk lid weet ik niet. Het is daar een niet bij te houden komen en gaan van lekkende bobo’s", schrijft Spaan in zijn column voor Het Parool. De journalist vervolgt: "De Galan heeft niet gecheckt bij de Nouri’s of het bedrag van 60 miljoen klopte. Alsof die toonbeelden van bescheidenheid zoiets ooit in hun hoofd zouden halen. Ze vertrouwden Beer en Hogeling", zegt Spaan, waarmee hij doelt op de advocaten van Nouri.

De familie van Nouri ontving vanuit Ajax een schadevergoeding van 7.850.000 miljoen euro, maar de eis lag volgens De Galan een stuk hoger. Dat verhaal werd afgelopen week breed uitgemeten in de media, maar Spaan rekent er hard mee af. De journalist verwacht snel een bericht van Ajax, dat de berichtgeving in het boek zal ontkennen: "Het wachten is nu op de verklaring van Ajax dat de zestig miljoen onjuist is. Zolang ze dat niet doen, is de familie Nouri opnieuw de dupe", besluit hij.

Op 8 juli 2017 werd Nouri tijdens een oefenwedstrijd van Ajax in Oostenrijk getroffen door een hartstilstand. De Amsterdammers erkende volledige aansprakelijkheid voor het falen van de medische staf op dat moment. Een jaar geleden werd duidelijk dat Ajax een schadevergoeding van 7.850.000 miljoen euro ging betalen aan de familie van Nouri.