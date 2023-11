Eredivisie-hype neergeslagen: ‘We moeten niet doen alsof hij de nieuwe Zidane is’

Hans Kraay junior vindt de hype die momenteel heerst rondom overdreven, ondanks het feit dat de analist een groot fan is van de middenvelder van PSV.

Schouten werd afgelopen zomer door PSV opgepikt bij Bologna en is vrijwel onmiddellijk uitgegroeid tot een dragende speler op het middenveld van de Eindhovenaren. “Ik ben vanaf het moment dat Schouten van Telstar naar Excelsior ging (in 2018, red.) echt heel groot fan van hem. Ik heb gezegd dat Feyenoord toen heeft lopen slapen. Hij speelde destijds om de hoek”, zegt Kraay junior zondag in het televisieprogramma Goedemorgen Eredivisie van ESPN over Schouten.

Artikel gaat verder onder video

“Iedereen heeft het nu over Schouten, maar maar we moeten nu ook niet gaan doen alsof hij de nieuwe Zinedine Zidane is, hè. Want dan leggen we misschien ook wel iets te veel het vergrootglas op Jerdy Schouten”, vindt de analist. Collega-analist Marciano Vink verklaart de hype voor Schouten: “Als iemand beschikt over kwaliteiten die er niet zijn, dan wordt een speler die die kwaliteiten wel beschikt opeens ontzettend belangrijk en groot gemaakt.”

Desondanks roept Kraay junior op tot meer rust rondom de middenvelder van PSV. “Ik ben heel, heel, heel groot fan van Jerdy Schouten. Nogmaals: Feyenoord heeft lopen slapen. Maar nu heeft iedereen het over de nieuwe Frenkie de Jong. Nu moeten we even rustig aan doen met z’n allen.”