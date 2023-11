Etienne Vaessen geraakt door prachtig cadeau van Nick Olij: 'Ik kreeg echt tranen in mijn ogen'

heeft de afgelopen weken veel steun gekregen vanuit de voetbalwereld. De keeper van RKC Waalwijk stond anderhalve maand aan de kant na een nare botsing met Brian Brobbey, maar maakte zaterdag zijn rentree tegen Go Ahead Eagles (0-1 nederlaag).

Vaessen krijgt van ESPN een compilatie te zien van verschillende spelers uit de Eredivisie die een boodschap voor hem hebben. Zo zijn Anas Tahiri, Nick Olij, Kostas Lamprou, Mats Seuntjens en Bobbey te zien. Vaessen is geraakt door de mooie woorden van zijn collega-voetballers en vertelt dat hij thuis ook nog een cadeau opgestoord kreeg van Olij.

“Ik had nog wel echt iets moois”, zegt Vessen. “Nick Olij, die ik af en toe spreek, had mijn adres gekregen en stuurde een super hero naar mij op voor mijn zoontje. 'Hier is jouw super hero-papa, die moet je altijd bij je hebben als je gaat slapen', had hij erbij geschreven. Dat je daar dan aan denkt, ik kreeg echt tranen in mijn ogen. Toen heb ik hem ook gebeld.”

In de videoboodschap zegt Olij dat het 'een genot' was om Vaessen zaterdag weer terug op het veld te zien. Hij verscheen met een helm op. "Dat je eindelijk weer op het veld stond, de plek waar je gewoon hoort. Je hebt iets vreselijk meegemaakt. Jij en je hele gezin en je familie die dicht bij je staat. En nog steeds een beetje sterkte voor hetgeen waar je mee bezig bent. Maar vriend, het gaat allemaal goed komen. Je ziet er goed uit, mooi helmpje op, lekker man. Doe je ding, vriend. We zien elkaar snel."