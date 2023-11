Etienne Vaessen keert zaterdagavond terug in wedstrijdselectie RKC Waalwijk

maakt zaterdagavond zijn rentree in de wedstrijdselectie van RKC Waalwijk. De 28-jarige doelman was een tijd lang uit de roulatie na zijn botsing met Ajax-spits , maar keert in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles terug op het wedstrijdformulier.

Vaessen traint al enige tijd weer mee met de selectie van RKC en is fit genoeg om weer deel uit te maken van de wedstrijdgroep. Het is nog maar de vraag of de keeper daadwerkelijk in actie gaat komen in de twaalfde speelronde van de Eredivisie. Mócht Vaessen gaan keepen, doet hij dat met een helm.

Vaessen kwam eind september hard in botsing met Brobbey en raakte bewusteloos, waardoor de wedstrijd tegen Ajax moest worden gestaakt. De rentree van Vaessen komt steeds dichterbij. Twee weken geleden keerde de goalie terug op de trainingsvelden van RKC. Op die trainingsvelden was hij al snel in staat om drie penalty’s te keren.

Afgelopen wedstrijden verdedigde Mark Spenkelink het doel namens de Waalwijkers. Spenkelink was tegen Feyenoord (1-2 nederlaag) de man van de wedstrijd met enkele knappe reddingen. Jeroen Houwen was na het uitvallen van Vaessen de tweede doelman van RKC, maar hij raakte door een blessure zijn plek kwijt aan Spenkelink.