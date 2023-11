FC Utrecht stuurt keeper mee naar voren en krijgt resultaat tegen Excelsior

FC Utrecht heeft in absolute slotfase een punt gepakt in eigen huis tegen Excelsior. In een van de allerlaatste corners ging keeper Vasilios Barkas mee naar voren bij een achterstand tegen de Rotterdammers. De sluitpost kwam heel dicht bij de bal, maar kon alsnog juichen, omdat ploeggenoot Modibo Sagnan de gelijkmaker tegen de touwen kopte: 2-2.

Vorige week schreven zowel FC Utrecht als Excelsior een bonuspunt bij. De Domstedelingen hielden FC Twente op een 1-1 gelijkspel en de Rotterdammers behaalden diezelfde uitslag tegen AZ. Deze knappe resultaten waren voor beide coaches reden om niet te schuiven in de basiself. Daardoor verscheen ook Azarkan - die 66 wedstrijden speelde voor Excelsior - in de Utrechtse beginformatie.

Excelsior won nog nooit een Eredivisiewedstrijd in Stadion Galgenwaard, maar was op basis van de ranglijst vandaag favoriet. Excelsior begon behoudend en durfde de schroom nog niet van zich af te gooien. Na wat mogelijkheden over en weer rook Excelsior via Parrott aan de openingstreffer. De Ierse spits kroonde zich na een snoekduik op de paal niet tot doelpuntenmaker. Kort voor rust kwam de kleine Azarkan vrij bij de eerste paal, maar mikte zijn kopbal richting de tweede paal nét naast.

De formatie van Dijkhuizen incasseerde voor het elfde duel op rij geen tegentreffer in het eerste bedrijf en direct na rust leverde een klasseflits van de dribbelgrage Driouech de 0-1 op. Hij zette Ter Avest en Azarkan te kijk én schoot uit een lastige hoek raak. FC Utrecht was rijp voor de slacht, maar doelman Barkas hield op sublieme wijze Parrott tweemaal van een treffer. Het was uitstel van executie, want Lamprou kopte geheel vrijstaand de 0-2 tegen de touwen (zie onder).

Na meerdere wissels keerde - dankzij de rake pegel van invaller Bozdoğan - het geloof terug in Utrecht. Excelsior nam de verdedigende stellingen in en loerde op een uitbraak. Een gelijkmaker leek uit te blijven, totdat Sagnan diep in blessuretijd FC Utrecht een punt bezorgde. Hij voorkwam met een rake kopstoot hoogstpersoonlijk het achtste verlies van de Domstedelingen dit seizoen.