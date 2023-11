Feyenoord - Atlético Madrid op tv: hoe laat en op welke zender?

Feyenoord speelt dinsdagavond tegen Atlético Madrid in de Champions League. De wedstrijd in De Kuip staat onder leiding van scheidsrechter Anthony Taylor en is live te zien op tv. Hoe laat begint de wedstrijd en op welke zenders is die te volgen?

Feyenoord - Atlético Madrid op tv

De wedstrijd tussen Feyenoord en Atlético begint om 21.00 uur in De Kuip. Zowel RTL7 als Ziggo Sport Voetbal zendt de Champions League-kraker uit. Bij RTL7 begint de voorbeschouwing om 19.54 uur. Op het hoofdkanaal van Ziggo Sport begint het programma al om 18.00 uur, omdat vanaf 18.45 uur ook de opwarmertjes Lazio - Celtic en Shakhtar Donetsk - Antwerp FC worden uitgezonden.

Moet Feyenoord winnen?

Voor Feyenoord wordt het resultaat van Lazio - Celtic interessant. Bij winst van Lazio of een gelijkspel is Feyenoord zeker van minstens de derde plek en daarmee een vervolg in de Europa League. Maar de Rotterdammers willen natuurlijk door in de Champions League. Met een overwinning op Atlético wordt een grote stap in die richting gezet.

Wie gaan er spelen?

Feyenoord-trainer Arne Slot lijkt zijn elftal op twee plaatsen te gaan wijzigen ten opzichte van het Eredivisie-duel met stadgenoot Excelsior van afgelopen zaterdag. Bart Nieuwkoop en Luka Ivanusec begonnen in het met 2-4 gewonnen duel in Kralingen nog in de basis, maar lijken hun plek af te gaan staan aan Ramiz Zerrouki en Gernot Trauner. De vermoedelijke opstelling van Feyenoord check je hier.

Bij Atlético Madrid wordt Memphis Depay nog niet in de basis verwacht. De Nederlander keerde afgelopen weekend terug in de wedstrijdselectie van trainer Diego Simeone en kreeg een kleine tien minuten speeltijd als invaller tegen RCD Mallorca, dat in het Stadio Metropolitano met 1-0 werd verslagen.