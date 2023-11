Feyenoord-fans pleiten massaal voor schokkende wissel: ‘Hij staat weer eens te slapen’

Feyenoord kende zaterdagmiddag dankzij een vroeg doelpunt in de zesde minuut van Santiago Giménez een voortvarend begin van de derby met Excelsior, maar niet veel later kwam de thuisploeg alweer langszij via Troy Parrot. Twee spelers van Feyenoord zijn na de gelijkmaker van Excelsior online het mikpunt van kritiek: Igor Paixão en .

Paixão stond net over de middenlijn op de helft van Excelsior toen hij een pass door het midden verstuurde. De Braziliaanse vleugelaanvaller speelde Lazaros Lamprou in de voeten, waarna de Griekse aanvaller van Excelsior meteen Parrot aan het werk zette in de diepte. Parrot verschalkte Bijlow vervolgens vanaf een meter of vijftien met een laag schot in de korte hoek.

Veel fans van Feyenoord en andere voetballiefhebbers zijn van mening dat Bijlow meer had kunnen doen bij de inzet van Parrot. Sommige pleiten zelfs voor de terugkeer van Timon Wellenreuther onder de lat. Wellenreuther verving Bijlow aan het begin van het seizoen in het doel van Feyenoord toen Bijlow geblesseerd was en deed dat verdienstelijk.

Dat Bijlow niet vrijuit ging bij de gelijkmaker van Parrot, werd bij ESPN ook gesuggereerd door commentator Michiel Teeling. “Bijlow verwachtte de bal denk ik niet in de korte hoek. Zo hard was het schot van Parrot niet”, zei Teeling in zijn commentaar over het doelpunt.