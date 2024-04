Studio Voetbal ziet maar één reden voor Arne Slot om Bijlow zijn plek terug te geven

De tafelgasten van Studio Voetbal zijn eensgezind: Feyenoord-trainer Arne Slot heeft maar één reden om zijn plaats onder de lat terug te geven. Bij absentie van de Oranje-international maakt zijn vervanger een meer dan capabele indruk, alleen om de EK-kansen van Bijlow in leven te houden zou Slot wat de analisten betreft een keeperswissel nog kunnen overwegen voor de laatste vier wedstrijden van het seizoen.

Met Wellenreuther tussen de palen - de Duitser kwam door aanhoudend blessureleed van zijn Nederlandse concurrent dit seizoen al 25 keer in actie - verloor Feyenoord alleen het uitduel bij Atlético Madrid in de Champions League (3-2). Goed, de club boog ook in de tussenronde van de Europa League het hoofd, voor AS Roma, maar dat was pas na strafschoppen. Sinds 31 maart jongstleden, toen Feyenoord in eigen huis met 4-2 van FC Utrecht won, hield Wellenreuther bovendien in vier opeenvolgende wedstrijden, inclusief De Klassieker tegen Ajax (6-0) én de bekerfinale tegen N.E.C. (1-0), zijn doel schoon.

Artikel gaat verder onder video

"Het verhaal wordt stiekem steeds bijzonderder", zegt Pierre van Hooijdonk zondagavond in de NOS-talkshow. "Waarom zou je hem er nog uithalen, eigenlijk?", vraagt presentator Sjoerd van Ramshorst vervolgens. "Nou ja", reageert Van Hooijdonk, "hij wordt er dus niet uitgehaald, hij blijft voorlopig gewoon staan. En hoe kun je iemand die deze prestaties neerzet, uit het elftal halen?", vraagt hij zich vervolgens af. Jeroen Stekelenburg weet het antwoord: "Als hij hem eruit haalt is het een geste naar Bijlow om het EK nog te kunnen halen, toch?", zegt de verslaggever. "Er is verder geen enkele reden", beaamt Van Hooijdonk.

PSV

De consequentie van een keeperswissel zou voor Feyenoord wel een vertrek van de betrouwbare reservedoelman kunnen inluiden, zo meent men aan tafel. "Je hebt wel het idee dat, wie volgende week speelt, dat is wel een beetje de keuze van Arne Slot voor volgend jaar", verwoordt Stekelenburg het. Wellenreuther maakte er recent geen geheim van volgend seizoen ergens eerste keeper te willen zijn, en wordt onder meer in verband gebracht met PSV, wier algemeen directeur Marcel Brands toevallig óók aan tafel zit in Studio Voetbal. "Staat hij hoog op het lijstje bij jullie?", vraagt Van Ramshorst. "Goeie keeper", wil de bestuurder tot hilariteit van de tafel eerst alleen loslaten. "Ik heb hem niet gesproken", zegt Brands na enig aandringen. "Er is geen contact geweest", concludeert Van Ramshorst vervolgens, maar Brands heeft het laatste woord: "Dat doet Earnest", doelend op technisch directeur Earnest Stewart.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wanneer kan PSV landskampioen worden?

Dit zijn de resterende schema's van PSV en Feyenoord. Wanneer kan de champagne ontkurkt worden?