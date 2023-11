Feyenoord-keeper Bijlow kan volgens Fabrizio Romano fraaie transfer maken

staat op de radar van veel Europese topclubs, zo weet journalist Fabrizio Romano. Volgens de transferspecialist is de keeper van Feyenoord een van de spelers voor wie 2024 wel een bijzonder jaar kan worden. Ondanks zijn recente contractverlenging is een vertrek uit De Kuip mogelijk toch aan de orde.

Dat meldt de transfergoeroe via zijn socials. Heel veel belangrijke clubs volgen de sluitpost van Feyenoord, weet Romano. In de vorige zomer was er ook al veel belangstelling – onder meer Bayern München en Manchester United werden concreet genoemd – maar toen koos hij voor een langer verblijf bij Feyenoord én een nieuw contract.

Desondanks kan hij in 2024 mogelijk alsnog een transfer maken, omdat hij dus bij veel clubs op het lijstje staat. Concrete namen of bedragen worden daarbij niet genoemd. Ook is het niet duidelijk of er bij zijn laatste nieuwe contract afspraken zijn gemaakt over een clausule waarvoor Bijlow zou mogen vertrekken. Bijlow is ook gewisseld van zaakwaarnemer en laat zijn belangen inmiddels behartigen door de Forza Sports Group.

Bijlow leek eindelijk zijn plekje onder de lat van Oranje te hebben bemachtigd, ware het niet dat hij in augustus opnieuw geblesseerd raakte aan zijn pols. Hij kwam in de eerste competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard nog wel in actie, maar moest vervolgens geblesseerd toekijken. In de tussentijd maakte Timon Wellenreuther wederom een goede indruk als vervanger, maar toen Bijlow weer fit was, kreeg hij direct weer het vertrouwen bij Feyenoord. In Oranje koos bondscoach Ronald Koeman echter opnieuw voor Bart Verbruggen.