Genee gaat stuk om slecht geïnformeerde Andy: 'Ik had een heel zwaar weekend'

Andy van der Meijde laat bij Veronica Offside wekelijks zijn licht schijnen over van alles en nog wat in de voetbalwereld, maar blijkt niet altijd even goed op de hoogte te zijn. In een video-item dat hij zondag opnam met presentator Wilfred Genee bleek hij niet te hebben meegekregen dat Phillip Cocu een dag eerder was opgestapt bij de zwalkende hekkensluiter Vitesse.

"Waarschijnlijk wordt Cocu onstlagen", stelt Van der Meijde in het fragment. "Dan mag Theo Janssen het laten zien, want die weet heel veel te vertellen over het voetbal. Dus ik ben heel benieuwd, als Theo aan het roer staat, hoe het dan gaat", aldus de oud-speler van onder meer Ajax en Internazionale. Genee stelt hem vervolgens op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in Arnhem: "Ja, maar... Cocu is al weg, hè?", om vervolgens in lachen uit te barsten.

In de uitzending van maandag wordt het fragment teruggespeeld en legt Van der Meijde uit hoe het kon dat hij het nieuws over Cocu niet meegekregen had: "Ik had een heel zwaar weekend. Ik was weg en zo, veel feestjes." Bovendien was het thuis behoorlijk onrustig op het moment dat hij zijn gesprek met Genee opnam: "Melissa en de kinderen liepen te schreeuwen, ik kan ook nooit normaal bellen thuis."