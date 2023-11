Genee lacht om antwoord van Sneijder: 'Hoe zou Ajax hiernaar luisteren?'

Wesley Sneijder heeft de touwtjes in handen bij DHSC, zo laat hij maandagavond doorschemeren bij Veronica Offside. Het was dan ook zijn beslissing om trainer Mark Verkuyl te ontslaan. Sneijder nam zaterdag samen met zijn broer Jeffrey de honneurs waar en zag DHSC met 0-1 winnen van Huizen.

DHSC wordt door het Algemeen Dagblad een ‘trainerskerkhof’ genoemd: Verkuyl was slechts vier maanden in dienst en is de vijfde trainer in 5,5 jaar die vertrekt. Sneijder blijkt verantwoordelijk voor die beslissingen. Wim Kieft vraagt in de uitzending of Sneijder ‘de baas’ is bij DHSC. “Een beetje, ja. Ja”, antwoordt Sneijder, waarna Kieft wil weten of Sneijder de vijf trainers heeft ontslagen bij DHSC. “Ja.” Daar moet Kieft hard om lachen. “Vijf is veel, hè!” Sneijder antwoordt: “Weet je wat het is: ik sta een na laatste!”

Artikel gaat verder onder video

“Soms is het gevoel goed met een nieuwe trainer, maar werkt het toch niet. Dan kan je hem wel laten zitten, maar dan degradeer je straks en dat willen we niet. Er moet wat gebeuren”, verklaart Sneijder. “Ik heb ook weleens iemand ontslagen die tweede stond. Er was toen wat anders aan de hand. Het groepsproces werd verstoord. Zonder er inhoudelijk op in te gaan, gebeurt er weleens wat in een groep. Dan moet je als club achter de spelers staan. Dat hebben we ook gedaan. Als de situatie zo erg is dat spelers dreigen weg te lopen, moet je de trainer wegsturen. We moeten in het belang van de club denken.”

Sneijder heeft geen plannen om zelf daadwerkelijk de hoofdtrainer te worden van DHSC. Hij ondersteunde slechts zijn broer, die als assistent-trainer actief was onder Verkuyl en doorschoof na diens ontslag. Sneijder heeft niet de juiste papieren en ambieert de functie ook niet. “Of het eenmalig was? Dat weet ik niet. Voor nu wel. Zaterdag ben ik bij de EK-loting en de week daarop is de laatste wedstrijd van het jaar. Het zou kunnen dat ik er dan bij ben.”

Presentator Wilfred Genee moet lachen om alle trainers die Sneijder heeft ontslagen. “Ik weet niet of dit een geruststellende gedachte is voor Ajax! Die denken: wat is dit voor technisch directeur, hij flikkert iedereen eruit”, lacht Genee. Sneijder heeft de ambitie uitgesproken om een technische functie in de voetballerij te bekleden en wordt regelmatig gelinkt aan Ajax. Zelf vindt Sneijder niet dat vijf trainers in 5,5 jaar buitensporig is. “Dat is toch niet zo gek op amateurniveau?”

Video: Wesley over trainersklus: 'De pers heeft het totaal uit z'n verband gerukt'