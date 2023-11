Groot verschil tussen Feyenoord en PSV benoemd: 'Als je dat doet, dan heb je meteen het hele spel ontregeld'

Feyenoord en PSV moeten deze week weliswaar eerst nog vol aan de bak in de Champions League, maar in Nederland wordt er ook al reikhalzend uitgekeken naar de kraker van komende zondag in De Kuip. Wie is de favoriet voor de winst? Pieter Zwart gaat daar niet op in, maar de hoofdredacteur van Voetbal International stelt wel dat de Eindhovenaren op dit moment veelzijdiger zijn dan Feyenoord. Zwart wijst vooral op de vele wapens die PSV heeft.

Feyenoord kroonde zich een paar maanden geleden voor het eerst sinds 2017 tot kampioen van Nederland en was bij aanvang van dit seizoen misschien wel dé favoriet om het kampioenschap opnieuw binnen te halen. Niet in de laatste plaats omdat PSV met Peter Bosz een nieuwe trainer aan het roer had staan en ook de spelersgroep een aantal veranderingen doorging. Maar in de eerste officiële wedstrijd van dit seizoen, de strijd om de Johan Cruijff Schaal, liet PSV al zien een hele goede ploeg te zijn. De Eindhovenaren wonnen met 0-1 en legden daarmee beslag op de eerste prijs die er dit seizoen te winnen viel.

Zwart kan zich de strijd om de Johan Cruijff Schaal nog goed voor de geest halen en is erg benieuwd naar wat Feyenoord zondag gaat doen om het voetbal uit PSV te krijgen. “Je zag de vorige keer natuurlijk ook dat Feyenoord heel veel moeite had, dat gaf Slot na afloop ook toe, om druk te zetten op Veerman in die wedstrijd”, zegt Zwart in VIZSM. “Misschien gaat Feyenoord nu wel nóg agressiever drukzetten, maar dan loop je natuurlijk het risico dat PSV de lange bal op Luuk de Jong gaat spelen en vanuit daar tot voetballen gaat komen. Bij Feyenoord weet je, ook al is dat lastig, dat als je druk krijgt op de opbouw, dan heb je meteen het hele spel van Feyenoord ontregeld. Ik denk dus dat PSV op dit moment veelzijdiger is dan Feyenoord.”

PSV heeft het achterin beter voor elkaar dan verwacht

Bosz heeft een zowel kwantitatief als kwalitatief brede selectie tot zijn beschikking in Eindhoven. De nummer twee van het afgelopen seizoen in Nederland investeerde vorige zomer flink in de voorhoede, waar de mensen met een PSV-hart met smart zaten te wachten op verdedigende versterking. “Ik dacht afgelopen zomer eigenlijk dat PSV een fout maakte door niet in die kwetsbare defensie te investeren, maar vooral een heleboel spelers te halen die scorend vermogen toevoegden. Maar we zitten nu halverwege het seizoen en misschien moeten we stellen dat ze het ook daar goed hebben ingeschat”, zegt Zwart. “Met Dest die in ieder geval snelheid toevoegt aan de verdediging, Teze aan de andere kant. Boscagli die terug is. Ik vind hem een hele belangrijke pion die eigenlijk te weinig wordt genoemd.”

Ook voorin heeft Bosz dus meer dan genoeg te kiezen. De voorhoede Johan Bakayoko, De Jong en Hirving Lozano druipt al over van de kwaliteit en dan heeft de trainer uit Apeldoorn ook nog Noa Lang en Ricardo Pepi achter de hand. “In de paar minuten die hij krijgt zie je altijd dat hij met energie smijt en doelpunten wil maken”, doelt Zwart op Pepi. “Lang komt nu terug van een blessure, maar hij was dé bepalende speler de eerste weken bij PSV. Daar kwam eigenlijk al het gevaar en de dreiging vandaan. Het was Lang, Lang, Lang, Lang. Die valt weg, dan komt Lozano erin. Hij maakt een hattrick tegen Ajax en is toch een speler die er bij bepalende momenten dan bij is. Dat zie je ook denk ik terug bij PSV. Ze hebben zóveel kwaliteit en zóveel wapens.”