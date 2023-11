Hannover-supporters clashen met politie: zeker 32 gewonden bij rellen in Duitsland

Bij rellen tussen supporters en de politie tijdens de topper tussen FC Sankt Pauli en Hannover 96 in de 2. Bundesliga zijn zeker 32 mensen gewond geraakt. Volgens de politie van Hamburg gaat het om 15 supporters en 17 politieagenten.

Vrijdag had een mooie avond moeten worden voor het Duitse voetbal. In de 2. Bundesliga stond de topper tussen koploper St. Pauli en nummer drie Hannover 96 op het programma. Het werd echter een avond om snel te vergeten. Niet alleen omdat de wedstrijd niet het verwachte spektakel bracht (0-0). Vooral omdat het op de tribune volledig uit de hand liep. Op beelden op social media is te zien dat de meegereisde supporters uit Hannover in de clash raakten met de politie. Er werden over en weer flinke klappen uitgedeeld. Daarbij zouden dus zeker 32 mensen verwondingen hebben opgelopen.

Eén van de gewonde supporters moest naar het ziekenhuis en een toegetakelde agent liep zelfs meerdere breuken op. “De achtergronden van de ruzie zijn onderdeel van het onderzoek. Het is uiteraard onze taak om slachtoffers van misdrijven te beschermen, vooral als iemand meerdere keren op de grond valt. We gaan niet zomaar het vak in”, wordt de politie van Hamburg geciteerd door het Algemeen Dagblad. In het politierapport staat dat een supporter ernstig is aangevallen en geschopt terwijl hij op de grond lag. De politie greep daarom in, maar kregen vervolgens zelf de supporters over zich heen.