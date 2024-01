Livestream: kijk hier live naar de oefenwedstrijd Ajax - Hannover 96

Ajax speelt tijdens het trainingskamp in Spanje twee oefenwedstrijden tegen Hannover 96. De vriendschappelijke duels worden live uitgezonden, maar hoe laat beginnen de wedstrijden en waar kun je de livestream vinden?

Waar is Ajax - Hannover 96 te zien?

Ajax neemt het zowel op zaterdag als zondag op tegen Hannover 96. Zaterdag om 16.00 uur staat een wedstrijd tussen de reserves van de clubs op het programma. Dit duel is live te volgen via de Ajax App, op Ajax.nl en op het YouTube-kanaal van Ajax. De wedstrijd wordt gespeeld in het Antonio Gallardo Stadium in Arcos de la Frontera.

Ajax speelt een dag later de tweede oefenwedstrijd tegen Hannover 96. Dit duel gaat zondag om 13.00 uur van start en wordt uitgezonden door Ziggo Sport. John van 't Schip wil dan de spelers aan het werk zien die op 14 januari bij de herstart van de Eredivisie tegen Go Ahead Eagles ook in actie zullen komen. Ook deze wedstrijd wordt gespeeld in het Antonio Gallardo Stadium.

Hervatting Eredivisie

De selectie van Ajax keert na de dubbele oefenwedstrijd terug naar Amsterdam, waar de voorbereiding op het tweede deel van het seizoen een vervolg krijgt. Ajax hervat de Eredivisie op zondag 14 januari om 14.30 uur met een uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles.