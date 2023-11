Hans Kraay jr. krijgt bijzonder compliment: 'Het ontroerde me enorm'

Het interview van Hans Kraay jr. met Ajax-trainer John van ’t Schip heeft voor ontroering gezorgd bij kijkcijferexpert Tina Nijkamp. Zij zag het gesprek tussen de oefenmeester en de presentator van ESPN.

Dat schrijft ze in haar column in De Telegraaf. “Hans vertelde die avond in Beau dat hij eigenlijk nooit zenuwachtig was voor een interview, maar voor dit gesprek wel. Want wat zeg je tegen een man die een paar weken geleden zijn vrouw heeft verloren? Begin je erover of juist niet? Die twijfel is herkenbaar voor ons allen. Wat zeg je tegen iemand die rouwt en intens verdrietig is? Hans had daarom vlak voordat de camera aan ging aan John gevraagd of hij erover mocht beginnen. En dat mocht.”

En dus kwam het onderwerp ter sprake in het interview bij ESPN, dat Nijkamp ontroerde. “Op de vraag van Hans of hij van boven dan kritisch zou worden beoordeeld, antwoordde John: „Dat weet ik niet, ik weet wel dat ze bij me is.” En: „Daniëlle heeft van boven haar jawoord gegeven.” Zo ontzettend mooi verwoord, het ontroerde me enorm.”

Nijkamp noemt het interview indrukwekkend, ondanks dat het niet eens zo lang over dit onderwerp ging. “Door John. Krachtige zinnen, rustig pratend en vooral zo vol liefde. Ook Hans leek ’s avonds aan tafel bij Beau nog steeds onder de indruk van het gesprek dat hij die middag met John had gehad. Omdat dit interview niet alleen ging over liefde voor voetballen of clubliefde maar over iets veel groters. Over liefde die altijd blijft voortbestaan, ook al ben je gescheiden door de dood.”