Hans Kraay jr. had 'voor het eerst' pijn in de buik voor interview bij Ajax

Hans Kraay jr. is voor het eerst in zijn tv-carrière gespannen geweest voor een interview. De journalist van ESPN reed maandag naar de Johan Cruijff Arena voor een interview met John van ’t Schip, de nieuwe trainer van Ajax. Gezien diens persoonlijk leed, had Kraay jr. vooraf pijn in de buik.

“Ik ben nooit zenuwachtig geweest voor een interview”, begon Kraay jr. maandagavond bij de voetbaltalkshow Beau. “Ik vind het allemaal leuk op tv. En ga er met een positieve spanning naar toe. Ik moest vanmiddag naar John van ’t Schip, alleen de NOS en ESPN hadden een een-op-een-gesprek. En ik ging met pijn in mijn hart, in mijn buik, daar naartoe. Je weet dat zijn vrouw die weken geleden is overleden. Je weet dat je iemand tegenover je krijgt, die ongelofelijk veel verdriet heeft. Moet je daar nou wel of niet over praten?”, vroeg Kraay jr. zich hardop af. Hij besprak het vooraf met de geïnterviewde, die aangaf het wel te willen bespreken in het interview.

“Van ’t Schip is niet de nieuwe verlosser, heel vaak ben je als trainer net zo goed of slecht als je materiaal. Hij heeft ook het verschrikkelijk slechte materiaal. Maar hij heeft wel het Ajax-DNA, heeft driehonderd wedstrijden voor de club gespeeld. Hij is heel rustig”, aldus Kraay jr. “En hij heeft de gunfactor. Hij is een adept en was een goede vriend van Johan Cruijff en is goed met Louis van Gaal. Dat zijn grote Ajax-mensen, die zien hem zitten.”

Maar alleen de komst van Van ’t Schip gaat Ajax niet helpen, weet Kraay jr. “Om de misère écht te verhelpen, moeten ze acht van de elf aankopen van deze zomer, verkopen. Aankopen met dramatisch overbetaalde transfersommen. Spelers die 3 à 4 miljoen euro waard waren, zijn voor veertien miljoen euro gekocht. Sven Mislintat heeft zijn gang kunnen gaan en is door niemand op het matje geroepen. Ajax moet nog even op de blaren zitten, in de winterstop het financieel verlies nemen en acht aankopen wegdoen. Voor zwaar onder de aankoopwaarde verkopen en voor dat geld twee goede spelers kopen.”