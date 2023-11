Ajax-handelen onder ethisch vergrootglas: 'Niet de enige optie'

Maarten Wijffels vraagt zich hardop af of het ethisch verantwoord is van Ajax om John van ’t Schip naar voren te schuiven als de nieuwe trainer. De journalist van het Algemeen Dagblad heeft een aantal serieuze bezwaren c.q. vragen die hij naar voren brengt over de aanstelling in de Johan Cruijff Arena.

“Hoe logisch is het eigenlijk dat een kwetsbare man de vraag krijgt om in de frontlinie in te stappen? In het brandpunt van de grootste Ajax-crisis ooit?”, vraagt Wijffels zich hard op af over Van ’t Schip, die recentelijk zijn vrouw is verloren. De druk op een trainer van Ajax is ontzettend groot. “Het trainersvak is - helemaal bij een topclub - iets dat 24/7 doorgaat. Elke dag is er druk. (…) Niemand kan voorspellen hoe het de komende tijd met John van ’t Schip en zijn rouwverwerking gaat. Ook hijzelf niet.”

Er was al afgesproken dat Van ’t Schip zou terugkeren in een technisch hart bij Ajax, maar dat was zeker niet in de frontlijn geweest. Dan was afstand nemen een stuk eenvoudiger geweest, op de momenten dat hij het moeilijk zou hebben. Ook meldde hij op voorhand al dat hij op 17 december afwezig moest zijn, vanwege de bruiloft van zijn zoon, waar hij logischerwijs bij wil zijn.

Volgens Wijffels was het vanuit de werkgever Ajax wellicht beter om Van ’t Schip te beschermen. “Het is niet zo dat Van ’t Schip de enige optie was die Ajax had. Hij is niet iemand met zodanig specialistische kennis dat er geen tweede van rondloopt. Je had als directie ook aan zijn deur voorbij kunnen gaan voor de hoofdrol”, vindt hij.

“Als ze ergens weten wat de impact van werk op dit niveau is, is het wel bij Ajax. Edwin van der Sar gaf bij zijn vertrek aan hoe slopend zijn tijd als directeur was geweest. Klaas-Jan Huntelaar zit nu thuis met een burn-out. Adviseur Louis van Gaal gaf het nota bene als argument: alleen beschikbaar voor een functie op de achtergrond, gezondheid staat voorop”, aldus Wijffels, die Van ’t Schip alle zachtheid van de wereld toewenst.

“Alleen kan Ajax wedstrijden verliezen. Het kan op de werkvloer knetteren. Situaties waarin het hard tegen hard moet gaan. Van ’t Schip is ook de eerste om te zeggen: ‘Ontzie mij als professional niet.’ Maar dat wil niet zeggen dat het niet gebeurt”, verwacht de journalist, die het de nieuwe coach zeker niet misgunt, maar wel hardop de ethische kant van deze aanstelling wilde bespreken.

Ook bij Shownieuws werd de situatie bij Ajax en de aanstelling van Van 't Schip besproken, die ondanks zijn privé-situatie instapte in Amsterdam.

