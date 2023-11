Hans Kraay junior smult van Ajax-speler: ‘Ik ben groot fan, alles aan hem is mooi’

wordt zondag in het televisieprogramma Goedemorgen Eredivisie van ESPN bewierookt door Hans Kraay junior. De analist licht het doelpunt uit dat de vleugelaanvaller afgelopen vrijdag namens Jong Ajax maakte tegen NAC Breda.

Jong Ajax speelde vrijdag met 1-1 gelijk op bezoek bij NAC. Godts maakte na een klein halfuur voetballen op fraaie wijze het Amsterdamse doelpunt. De begaafde Belg, achttien jaar oud, pikte de bal iets over de middenlijn op en ging vervolgens aan de wandel met het leder. Hij liet op volle snelheid twee verdedigers van NAC zijn hielen zien en scoorde uiteindelijk vanbinnen de zestien met een verwoestende uithaal.

"Ik ben echt groot fan van Mika Godts”, zegt Kraay Junior over de technicus van Ajax. “De goal is dramatisch verdedigd door NAC, maar laten we het positief houden. Alles aan Godts is mooi. Als je hem op het strand ziet lopen zonder bal, dan denk je: dat is een voetballer. Hij straalt alles uit. Ik ben een enorme fan van Mika Godts. Mika Godts gaat er wel aan komen”, verzekert de analist.

Godts staat dit seizoen op drie doelpunten en twee assists in negen Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden voor Jong Ajax. In de hoofdmacht van Ajax kwam hij tot dusver tot zes optredens in alle competities, steeds als invaller. Daarin wist hij nog geen doelpunt of assist aan te tekenen.