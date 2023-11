Hans Kraay junior ziet nieuwe kandidaat voor Oranje: 'Ik vergelijk hem niet met Depay, maar...'

Hans Kraay junior hoopt op termijn in het Nederlands elftal te zien. De analist van ESPN is gecharmeerd van de spits van Bologna, die momenteel in goede vorm steekt. De 22-jarige Zirkzee zat nog nooit bij de selectie van het Nederlands elftal.

“Zirkzee kan echt voetballen”, stelt Kraay dinsdagavond, kort voor de wedstrijd tussen Gibraltar en Nederland. “Laat de mensen nou niet zeggen dat ik hem vergelijk met Depay. Maar als je met Depay in de spits staat, is het een beetje een zwervende nummer 9 waar je echt mee kunt voetballen. En Zirkzee is een zwervende 9 waar je echt mee kunt voetballen”, stipt hij een gelijkenis aan.

“Arnold Bruggink heeft ooit gezegd dat hij gretiger moet zijn voor het doel. Dat lukt hem nu vaker. Ik zeg niet dat hij de nummer één moet zijn, maar als je toch even de tijd hebt richting de zomer, zou ik hem wel willen zien. Tenzij Depay snel weer gaat spelen”, vervolgt de analist. “Ik vind Zirkzee een heel goede voetballer. In trainerstaal zouden ze zeggen: ‘Met hem kun je doorvoetballen.’”

Zirkzee was dit seizoen in twaalf wedstrijden namens Bologna goed voor vier doelpunten en twee assists. Hij scoorde in drie van zijn laatste vijf optredens, maar kreeg desondanks geen uitnodiging voor Oranje. Thijs Dallinga bleek hoger op de pikorde te staan en werd opgeroepen door de absentie van meerdere aanvallers.

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Ierland (1-0 zege) op zaterdag voorspelde NOS-analist Pierre van Hooijdonk al een toekomst voor Zirkzee in Oranje. "Hij is iemand die in het Nederlands elftal absoluut niet gaat misstaan. En ik zeg ‘gaat misstaan’, want ik kan me niet voorstellen dat hij er niet bij zal zijn in maart, gezien ons beperkte aantal spitsen", zei Van Hooijdonk.