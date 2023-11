Van Hooijdonk voorspelt Oranje-debutant in maart: 'Ik kan me niet voorstellen dat hij genegeerd wordt'

Pierre van Hooijdonk verwacht dat Joshua Zirkzee in de volgende interlandperiode in maart 2024 deel uitmaakt van de selectie van het Nederlands elftal. De 22-jarige spits was dit seizoen in twaalf wedstrijden namens Bologna goed voor vier doelpunten en twee assists. Hij scoorde in drie van zijn laatste vijf optredens, maar kreeg desondanks geen uitnodiging voor Oranje.

Thijs Dallinga bleek hoger op de pikorde te staan en profiteert van de absentie van meerdere aanvallers. “Hij is op dit moment hot, met name vanwege de twee goals tegen Liverpool”, weet Van Hooijdonk. “Maar ik zie Bologna wekelijks voetballen – mijn zoon zit op de bank omdat Zirkzee speelt – en dat is eerlijk gezegd ook wel terecht. Zirkzee doet het echt fantastisch. Als je het hebt over jongens die misschien over het hoofd worden gezien… Hij is iemand die in het Nederlands elftal absoluut niet gaat misstaan. En ik zeg ‘gaat misstaan’, want ik kan me niet voorstellen dat hij er niet bij zal zijn in maart, gezien ons beperkte aantal spitsen.”

Rafael van der Vaart, net als Van Hooijdonk aanwezig als analist bij de NOS voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland, vraagt zich vervolgens af waarom spelers die voor buitenlandse clubs spelen, zoals Zirkzee, minder snel een kans krijgen bij Oranje. Vorig jaar speelde Zirkzee bij Bologna samen met Jerdy Schouten, die door zijn transfer naar PSV weer nadrukkelijker in beeld kwam bij Oranje.

“Ik denk dat ze het veel moeilijker vinden om het precieze niveau te kunnen inzien”, antwoordt Van Hooijdonk. “Hier in Nederland kennen ze het niveau veel beter dan in het buitenland. We hebben het ook met Schouten gezien. Die speelde vorig seizoen al fantastisch bij Bologna. Koeman zei dat hij geen Champions League speelde, maar dat vind ik echt onzin. Dat is een argument zoeken dat weliswaar klopt, maar geen argument is. ”