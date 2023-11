Hans van Breukelen: 'Deze PSV-speler scoort altijd een 7'

Hans van Breukelen is dit seizoen zeer te spreken over . De oud-doelman van PSV vindt de Argentijnse keeper, die in de Eredivisie pas vijf goals te verwerken kreeg, een belangrijke schakel in het elftal van de Eindhovenaren. Van Breukelen stelt daarom dat Benítez ‘altijd een zeven keept’.

In gesprek met Voetbal International laat Van Breukelen, die meer dan driehonderd wedstrijden voor PSV keepte, zijn licht schijnen over de dertigjarige goalie. “Walter is een hele stabiele. Je ziet hem zelden echt hele grote fouten maken”, begint de recent gestopte PSV-commissaris. Van Breukelen kan zich alleen de ketser uit bij Rangers FC herinneren als blunder van Benítez.

“Eigenlijk keept Walter altijd wel een zeven. Hij is heel degelijk en een rustige, zekere stabiele factor in het doel. Hij is natuurlijk ook afhankelijk van wat er voor hem gebeurt, hoe er als team wordt verdedigd. Maar het zegt genoeg dat hij pas vijf goals tegen heeft gekregen, waarvan twee strafschoppen”, gaat de oud-keeper verder.

“Sodemieters, dat is goed, hoor”, vervolgt Van Breukelen. De ex-prof kan zich uiteindelijk toch nog een foutje van Benítez herinneren. “Dit seizoen was het eerste doelpunt uit tegen Arsenal zijn enige foutje van dit seizoen. Hij verwerkt uiteindelijk de bal niet goed genoeg naar de zijkant. Dan kijk ik even kritisch”, zegt hij. Aanstaande zaterdag staat Benítez vermoedelijk weer onder de lat bij PSV. De Eindhovenaren gaan die dag op bezoek in Almelo voor een onderonsje met Heracles Almelo.