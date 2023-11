Hartman realistisch na uitschakeling Feyenoord: 'Dan weet je dat je nooit van Atlético kan winnen'

berust in de Champions League-uitschakeling van Feyenoord, al vindt de linksback dat de club op basis van alle vijf de tot nu toe gespeelde wedstrijden meer had verdiend dan de derde plaats. Hartman noemt de ongelukkige eigen doelpunten die Feyenoord dinsdagavond maakte, in combinatie met de kwaliteiten van Atlético Madrid, als belangrijkste reden voor de uitschakeling in het miljardenbal.

Voor de camera's van Ziggo Sport moet de viervoudig Oranje-international toegeven dat de Spanjaarden beter voor de dag kwamen dan in het uitduel dat Feyenoord op de tweede speelronde in Madrid speelde. Daar maakten de Rotterdammers indruk, maar werd uiteindelijk toch een 3-2 nederlaag geleden. "Ja, ik had een beetje meer verwacht. Ik moet zeggen dat ze een stuk beter waren dan de vorige keer. Ik had wel verwacht dat we wat meer de overhand zouden hebben dan uiteindelijk bleek, maar ze hebben echt hele goede spelers en een goede ploeg, dus het houdt hier op voor ons", zegt Hartman na afloop van het duel.

Feyenoord hielp de Madrilenen in De Kuip in het zadel met twee eigen doelpunten. De eerste was van Lutsharel Geertruida, die een hoge voorzet van dichtbij tegen zich aan kreeg en daarmee zijn eigen doelman Justin Bijlow compleet verraste, in de tweede helft - bij een 1-2 achterstand - kopte Santiago Giménez een tweede voorzet hoog achter zijn eigen keeper. Tussendoor maakte Mario Hermoso ook nog een geweldig doelpunt, waardoor Feyenoord drie tegengoals moest slikken en een eind kwam aan een imposante Europese thuisreeks.

"Die eerste was misschien een beetje ongelukkig", meent Hartman. "Ik denk dat Justin misschien verwachtte dat die speler van Atlético (Axel Witsel, red.) voor de bal ging, maar dat gebeurde niet en dan komt hij een beetje ongelukkig op Lutsha. Die tweede was eigenlijk ook een beetje ongelukkig. Maar je weet: als je drie goals tegenkrijgt tegen een ploeg als Atlético, dan kun je nooit winnen", roemt hij de kwaliteit van de tegenstander om de pot dicht te gooien. "Het is moeilijk om tegen ze te scoren, ze verdedigen met z'n elven in de zestien, dan kun je er bijna niet meer bij komen."

En dus houdt het Champions League-avontuur van Feyenoord na de groepsfase op en gaat de club verder in de Europa League. Hartman vindt de uitschakeling op basis van de wedstrijd tegen Atlético wel verdiend, maar denkt de Rotterdammers wel degelijk aanspraak op overwintering hebben kunnen maken. "Ik denk dat we onszelf toch wel iets tekort hebben gedaan, als ik denk aan Lazio-uit en Atlético-uit."