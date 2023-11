Hato doet belofte aan Ajax-supporters: 'Dat zal donderdag niet zo zijn'

Ajax heeft donderdagavond op bezoek bij Olympique Marseille een goed resultaat nodig om over twee weken nog te kunnen strijden om overwintering in de Europa League. De Amsterdammers tankten afgelopen zaterdag tegen Vitesse weliswaar vertrouwen, maar John van ’t Schip weet dat het nog een stuk beter kan én zal moeten. belooft de supporters in ieder geval een andere wedstrijd dan in september.

Ajax was met een 4-1 overwinning op Heracles Almelo weliswaar goed begonnen in de Eredivisie, maar liet vervolgens punten liggen bij Excelsior en Fortuna Sittard en ging op 17 september pijnlijk onderuit bij FC Twente. De Amsterdammers kregen een paar dagen later in de thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille al de kans de zure nasmaak van de verliespartij in Enschede van zich af te spelen en leken hard op weg dat te doen. Ze gaven weliswaar een 2-0 voorsprong uit handen, maar kwamen in de tweede helft opnieuw op voorsprong. De ploeg van toenmalig trainer Maurice Steijn slaagde er echter niet in de 3-2 voorsprong vast te houden (3-3).

Artikel gaat verder onder video

Het eerste treffen tussen Ajax en Olympique Marseille zal bij menig Ajacied nog op het netvlies staan, niet in de laatste plaats omdat de Amsterdammers die avond in de Johan Cruijff ArenA wel heel veel kansen weggaven. “Volgens mij hebben we in die wedstrijd zelf ook veel kansen gehad”, zei Hato woensdag, daags voor de ontmoeting in Marseille, op de persconferentie. “Daar gaan we morgen (donderdag, red.) ook voor. Maar inderdaad, zij kregen ook veel kansen. Dat zal donderdag niet zo zijn”, verzekerde de kersverse Oranje-international, die afgelopen zaterdag tegen Vitesse zijn eerste treffer maakte.

Van ’t Schip weet dat Ajax nog een stuk beter voor de dag zal moeten komen om een goed resultaat te behalen in de heksenketel van Marseille. “We moeten het als team doen. Daar zijn we hard mee bezig om dat te verbeteren. Ik denk dat we daar goede stappen in hebben gemaakt, maar elke wedstrijd is weer anders. Je moet het elke keer weer benadrukken, het erover hebben en uiteraard eraan werken op het veld. Het kan én moet nog steeds beter”, aldus de interim-hoofdtrainer, die weet dat het weinig zin heeft om wedstrijden te gaan vergelijken. “Je kijkt elke wedstrijd gewoon weer anders. Elke wedstrijd is ook weer anders. Tegen Vitesse was het mooi dat we vijf goals hebben gemaakt en de nul hebben gehouden, maar er waren momenten dat we gewoon niet deden wat we moeten doen, om ervoor te zorgen dat het niet té open wordt.”

Ajax staat er momenteel teleurstellend voor in de Europa League. De eerste vier groepsduels leverden slechts twee punten op. Marseille staat op acht, wat betekent dat Van ’t Schip en zijn spelers moeten winnen om uitzicht te houden op overwintering in dit toernooi. “Het is een andere wedstrijd en een andere tegenstander. Kwalitatief veel beter natuurlijk weer. Het is interessant om te zien, bijvoorbeeld in vergelijking met die thuiswedstrijd, of we het dicht kunnen houden en ondanks dat naar voren kunnen voetballen en kansen creëren”, klonk het namens Van ’t Schip.