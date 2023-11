Ajax boekte zaterdagavond een 5-0 overwinning op Vitesse en dat had het voor een belangrijk deel te danken aan . De rechtsbuiten noteerde twee assists en had er zelfs nog een aantal meer achter zijn naam kunnen hebben, ware het niet dat zijn ploeggenoten slordig met de kansen omgingen. Berghuis toonde bij vlagen in ieder geval weer zijn klasse en mede daardoor begint het bij Ajax ‘weer op voetbal te lijken’, stelt André Hoekstra.

Berghuis is dit seizoen een van de spelers die Ajax bij de hand moeten nemen, maar beleefde een valse start. Hij ontbrak wegens een schorsing in de eerste drie competitieduels en kwam vervolgens in een elftal terecht dat voor geen meter liep. Sinds het vertrek van Maurice Steijn en de aanstelling van John van ’t Schip begint ook Berghuis weer beter te draaien. Dat bewees hij al in de wedstrijd tegen sc Heerenveen en zondag tegen Vitesse dus opnieuw. Hoekstra, oud-speler van Feyenoord en RKC Waalwijk, heeft hem dan ook opgenomen in zijn Elftal van de Week.

“Berghuis van Ajax staat op rechts. Bij PSV was Johan Bakayoko enorm dreigend, maar die had eigenlijk zijn tweede gele kaart moeten krijgen en had zichzelf dan geschorst gezien voor de topper tegen Feyenoord”, zegt Hoekstra in De Telegraaf. “Dat hoort ook bij constant presteren en waarde houden voor je ploeg door een seizoen heen. Berghuis was erg bepalend, nam de ploeg bij de hand. Hij strooide met fantastische passes en voorzetten, stond daarmee aan de basis van twee goals en indirect bij meerdere. Het begint weer op voetbal te lijken bij Ajax en dat begint met dit soort acties.”

Berghuis is niet de enige Ajacied die door Hoekstra is beloond met een plek in het Elftal van de Week van De Telegraaf. Naast de routinier kunnen ook Jorrel Hato en Kenneth Taylor op de complimenten rekenen. “Als je ziet hoe hij bij het Nederlands elftal binnenkwam en weer zo doorgaat bij Ajax: dat is heel knap”, is Hoekstra lovend over Hato, die tegen Vitesse zijn eerste competitietreffer maakte. “Zeker voor zo’n jonge gast. Hij lijkt redelijk nuchter te blijven bij alles wat hij doet. Je ziet geen onzekerheid. Alles gaat op een natuurlijke manier.”

Volgens Hoekstra liet Taylor in de thuiswedstrijd tegen Vitesse zien dat hij ‘echt kan voetballen’. “Zowel in het voorbereiden, zijn scorend vermogen, als het dynamische. Wat dat betreft is hij enigszins vergelijkbaar met Timber bij Feyenoord. Die jongens steken gemakkelijk het veld over. Alleen vond ik nu dat Taylor zijn momenten in balverlies ook beter oppakte. Dan word je echt belangrijk. De sleepbeweging voorafgaand aan zijn goal, was geweldig.”