Højlund steekt Ten Hag hart onder de riem en bevestigt wat iedere speler over hem zegt

Erik ten Hag staat nog altijd onder grote druk bij Manchester United en kan zich zaterdagmiddag geen misstap veroorloven tegen Luton Town. In dat kader zal de trainer hopen op doelpunten van topaankoop , die nog niet trefzeker was in de Premier League. Højlund zegt geduldig te wachten op zijn eerste competitiedoelpunt en is dolenthousiast over de samenwerking met Ten Hag op Old Trafford.

Højlund heeft al vijf keer gescoord in de Champions League: een keer tegen Bayern München en twee keer tegen zowel Galatasaray als FC Kopenhagen. Al die wedstrijden verloor Manchester United uiteindelijk, maar de Deen heeft in ieder geval zijn doelpunteninstinct getoond. Toch wil het in de Premier League nog niet vlotten: na acht optredens staat de teller nog op nul. In gesprek met Sky Sports zegt de twintigjarige Højlund dat zijn eerste Premier League-doelpunt een kwestie van tijd is.

Artikel gaat verder onder video

“Hopelijk wordt het een mooi moment. Ik weet dat ie eraan komt, ik wacht geduldig. Ik voel geen druk”, maakt de aankoop van maximaal 75 miljoen euro duidelijk. “Ik probeer me gewoon te richten op mijn spel en doelpunten te maken. Ik heb in de Premier League nog niet dezelfde kansen gehad om te scoren als in de Champions League.”

Højlund krijgt tegen Luton Town weer een basisplek van Ten Hag, met wie hij goed samenwerkt. “Hij is erg gefocust op de details", herhaalt hij wat eigenlijk iedere speler over Ten Hag zegt. "Ik vind hem een uitstekende trainer. Ik werk graag met hem. Hij geeft me veel vertrouwen en geloof in mijn kunnen. Ik ben eigenlijk alleen maar positief over hem, sinds ik hier ben.”

Opstelling Manchester United tegen Luton Town

Ten Hag moet het tegen Luton Town stellen zonder verdediger Jonny Evans, die tegen Kopenhagen geblesseerd uitviel in de eerste helft. Hij werd toen vervangen door Raphaël Varane, maar tegen Luton staat Victor Lindelöf centraal naast Harry Maguire. Marcus Rashford is weer inzetbaar nadat hij vorig weekend vanwege fysieke klachten niet inzetbaar was tegen Fulham. Aaron Wan-Bissaka ontbreekt door ziekte. Antony begint op de bank. Het duel begint om 16.00 uur.

Opstelling Manchester United: Onana; Dalot, Maguire, Lindelöf, Reguilón; McTominay, Eriksen; Rashford, Fernandes, Garnacho; Højlund.