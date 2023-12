Aston Villa steekt AZ de helpende hand toe met noodzakelijke zege

Aston Villa heeft AZ de helpende hand toegestoken door het Conference League-duel met Legia Warschau met 2-1 te winnen. De Polen kwamen halverwege het eerste bedrijf nog wel langszij, waardoor de Alkmaarders virtueel uitgeschakeld waren. Maar omdat in de tweede helft alsnog voor de winnende goal tekende, heeft de ploeg van Pascal Jansen het nog volledig in eigen hand.

Eerder op de avond deed AZ deze keer wél wat het moest doen tegen het Bosnische Zrinjski Mostar: winnen. Na de 1-0 thuiszege was het elftal van Jansen afhankelijk van Aston Villa. Als de Engelsen het thuisduel met Legia zouden verliezen of gelijkspelen, was alsnog het doek gevallen voor de Alkmaarders.

In eerste instantie leek AZ zich geen zorgen te hoeven maken. Buitenspeler Moussa Diaby zette de thuisploeg al na zes minuten op een 1-0 voorsprong met een bekeken schuiver in de verre hoek. Halverwege de eerste helft gaf Villa de voorsprong echter weer op dramatische wijze uit handen. Middenvelder Boubacar Kamara speelde de bal compleet onnodig in de voeten van Legia-aanvaller Ernest Muçi, die de Zweedse Villa-keeper Robin Olsen vervolgens met een zeer gevoelig schot wist te verschalken.

Na rust stelde de thuisploeg alsnog orde op zaken. Net binnen het uur verzorgde Moreno op fraaie wijze voor de beslissende 2-1, door een vrije trap van John McGinn van dichtbij fraai achter de Poolse doelman Kacper Tobiasz te werken. Aston Villa ging daarna nog op zoek naar een derde treffer, die zou hebben betekend dat de groepswinst ook veilig zou zijn gesteld, maar die zou niet meer vallen.

Door het resultaat in Birmingham kan AZ de klus op 14 december in Warschau klaren. Aangezien het thuisduel met de Poolse club in een 1-0 overwinning eindigde, is een overwinning met elke mogelijke uitslag dan voldoende voor de club om de tweede plaats over te nemen van Legia en door te gaan in de Conference League. Afgelopen seizoen bereikte AZ nog de halve finale van het derde Europese toernooi, waarin de latere winnaar West Ham United te sterk bleek.