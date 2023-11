'In de Eredivisie kom je ermee weg, maar internationaal kan het Feyenoord noodlottig worden'

Feyenoord beleefde met twee gelijke spelen in de eerste twee wedstrijden weliswaar een valse start van het seizoen, maar rechtte vervolgens ijzersterk de rug en speelde in de Eredivisie de ene na de andere tegenstander op een hoopje. Ook in de Champions League maakte de ploeg van trainer Arne Slot veel indruk. Maar in de laatste wedstrijden ging het allemaal een stuk moeizamer. Dat zag ook Valentijn Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf denkt dat Feyenoord moet hopen dat snel weer tot scoren komt.

Er stond in de eerste maanden van dit seizoen geen enkele maat op Giménez. De Mexicaan, die in de eerste helft van het afgelopen seizoen nog regelmatig op de bank begon maar na de winterstop al niet meer uit de basiself was weg te denken, scoorde dertien keer in de eerste negen wedstrijden. Ook in zijn eerste Champions League-wedstrijd tegen Lazio was het meteen raak. Maar Giménez wacht inmiddels al even op zijn zestiende treffer van het seizoen. Tegen achtereenvolgens FC Twente, RKC Waalwijk, Lazio (uit) én AZ wist hij net het niet te vinden.

In de thuiswedstrijd tegen AZ werd Giménez zelfs voortijdig naar de kant gehaald. Feyenoord boekte ook zonder een goede Giménez een belangrijke overwinning, maar overtuigend was het niet wat het op de mat legde. “Feyenoord-AZ werd niet het spektakelstuk waarop werd gehoopt. De Rotterdammers vatten het duel met de nummer twee van dat moment in de Eredivisie als een doorsnee duel op, zonder vrees te hebben dat het gat van zeven punten met PSV nog groter zou worden”, schrijft Driessen in zijn column.

Slot besloot zijn opstelling opnieuw te wijzigen. Zo verdween Ramiz Zerrouki uit het elftal. “Zonder de Algerijnse international kwam Feyenoord geen seconde in de problemen”, stelt Driessen, die niet onder de indruk was van het aanvalsspel van de Rotterdammers. “Offensief is het flitsende er vanaf in Rotterdam. Het is niet meer zoals tegen Atlético Madrid, Lazio Roma-thuis en Ajax toen het spel leidde tot open doekjes. Het blijft wel zaak om resultaten te boeken als het niet swingt. Zoals tegen AZ. Los van één uitgespeelde kans was Feyenoord verder alleen gevaarlijk met drie afstandsschoten van Quinten Timber, waarvan er één voor de 1-0 zege zorgde.”

Giménez werd amper gevonden door zijn teamgenoten en was dus nauwelijks betrokken bij het aanvalsspel. Dat leverde Feyenoord tegen AZ geen problemen op, maar Driessen denkt dat het de ploeg van Slot buiten de landsgrenzen nog weleens kan opbreken. “In de Eredivisie kom je ermee weg; internationaal kan het Feyenoord noodlottig worden als er na het droogvallen van spits Giménez geen anderen opstaan. Dan kan een opeenstapeling van fouten door Timber en Lutsharel Geertruida met als gevolg verlies bij Lazio zomaar opnieuw gebeuren. Over vijftien dagen zal Feyenoord bij het bezoek van Atlético Madrid beter voor de dag moeten komen dan afgelopen weken. Anders kunnen de Spanjaarden de potentiële bananenschil zijn, die de weg verspert naar overwintering in de Champions League”, besluit Driessen.