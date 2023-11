Interessante strijd aanstaande bij Ajax: Ramaj ziet concurrent terugkeren op het trainingsveld

heeft zich in zijn eerste wedstrijden voor Ajax dusdanig laten zien, dat je bijna zou vergeten dat ook nog onder contract staat in Amsterdam. De Argentijn maakte begin dit kalenderjaar de overstap van Villarreal naar Ajax en was in zijn eerste halfjaar niet weg te denken onder de lat, maar staat door een blessure opgelopen in de eerste competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo al een paar maanden aan de kant. Een rentree lijkt echter aanstaande. Rulli was woensdagmiddag van de partij op de laatste training voor het thuisduel met Brighton & Hove Albion.

Ajax begon het huidige seizoen met een 4-1 overwinning op Heracles Almelo, maar na afloop ging het vooral over een opvallende wissel in de eerste helft. Rulli was ook onder Maurice Steijn eerste keus onder de lat, maar moest zich al vroeg in de wedstrijd noodgedwongen laten vervangen. De Argentijn kwam in botsing met een speler van Heracles Almelo en uit onderzoek bleek dat hij daarbij een zware schouderblessure had opgelopen. Waar iedereen had verwacht dat Ramaj de geblesseerd uitgevallen Rulli zou vervangen, koos Steijn voor Jay Gorter. Opvallend, want laatstgenoemde stond op dat moment nog op de nominatie om te vertrekken uit Amsterdam.

Gorter bleef, ondanks een aantal weifelende optredens, onder de lat staan bij Ajax. Totdat hij onlangs geblesseerd raakte in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Ramaj kwam voor hem binnen de lijnen en verdedigt sindsdien het doel van Ajax. Dat doet hij tot op heden naar behoren. De Duitser kon weliswaar niet voorkomen dat de Amsterdammers onderuit gingen tegen Brighton & Hove Albion (2-0) en PSV (5-2), maar hield zijn ploeg in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam met twee geweldige reddingen op de been. Niets lijkt de basisplaats van Ramaj momenteel in gevaar te brengen, maar daar zou de komende weken verandering in kunnen komen. Van Rulli werd verwacht dat hij dit kalenderjaar niet meer in actie zou komen, maar het feit dat hij zich woensdag weer op het trainingsveld liet zien, toont aan dat het met zijn herstel de goede kant op gaat.