Jan Smit: 'Ik word gedwongen om te reageren: ik laat me niet voor leugenaar uitmaken'

Jan Smit is niet blij met een verklaring van de Raad van Commissarissen van FC Volendam. In een persbericht schrijft de RvC dat het ‘gerechtvaardigd is het bestuur voor te dragen voor ontslag', omdat de continuïteit van de club in gevaar zou zijn.

“Op dit moment is er sprake van een negatief eigen vermogen van 3 miljoen euro terwijl voor het lopende seizoen op een begroting van ruim 11 miljoen sprake is van een verwacht operationeel resultaat van nog eens 2,3 miljoen euro negatief”, luidt de verklaring van de RvC.

Via zijn account op X schrijft Smit, die maandag zelf bekendmaakte dat hij weg moet als voorzitter van Volendam, dat er weinig klopt van het statement. Hij stelt dat de RvC 'een loopje met de waarheid' neemt en dat Volendam afstevent op een positief resultaat van ruim drie miljoen euro.

“Ik word gedwongen te reageren in het openbaar. Ik snap ook dat dit voor veel mensen niet te begrijpen is. Ik laat me echter niet voor leugenaar uitmaken”, zo schrijft Smit. De RvC stelde dat het 'functioneren van de voltallige directie als team ernstig te wensen overlaat' en dat er sprake is van 'een vertrouwensbreuk en een verschil van inzicht met het bestuur', waardoor het voltallige bestuur zou moeten vertrekken.