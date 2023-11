Oranje-international laat het afweten bij Ajax: ‘Hij kan beter weggaan’

heeft het donderdagavond nog niet bij Ajax. De rechtsbuiten kreeg in de eerste helft van de thuiswedstrijd tegen FC Volendam een aantal goede mogelijkheden om de score te openen, maar heeft het vizier niet op scherp staan. Het optreden van Berghuis zorgt voor frustraties bij de Ajax-fans.

John van ’t Schip, die tegen FC Volendam voor het eerst langs de lijn staat sinds zijn aanstelling als interim-hoofdtrainer, wijzigde zijn opstelling op één positie ten opzichte van het bezoek van Ajax aan PSV. Gastón Ávila moest na zijn verschrikkelijke optreden in Eindhoven genoegen nemen met een plaats op de bank. Ar’Jany Martha krijgt op de linksbackpositie de voorkeur boven Ávila. Waar de 20-jarige vleugelspeler in de eerste helft een goede indruk maakte, stelde Berghuis juist teleur. Van de Oranje-international wordt veel verwacht, maar ook hij slaagt er dit seizoen niet in het gewenste niveau te halen.

Tegen FC Volendam moest Berghuis al na een paar minuten de score openen. Hij kreeg de bal in de zestien voor zijn voeten, maar plaatste de bal naast. Berghuis zou in het vervolg nog een aantal keer in kansrijke positie opduiken, maar had het vizier niet op scherp staan. De veelbesproken Ajacied is op X het mikpunt van kritiek. “Hadden we vorig seizoen niet al geconcludeerd dat Berghuis op rechtsbuiten niet meer kon?”, schrijft iemand. Een ander ziet dezelfde Berghuis als tijdens zijn laatste seizoen bij Feyenoord: “Chagrijnig en met de kop naar beneden.”

Ajax heeft het verschil nog niet kunnen maken tegen FC Volendam.