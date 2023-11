Bom ontploft bij FC Volendam: Jan Smit na bijna tien jaar op straat gezet

Er komt een einde aan het voorzitterschap van Jan Smit bij FC Volendam. Dat meldt de zanger maandag zelf op sociale media. Smit schrijft dat de Raad van Commissarissen zondag een mail heeft verstuurd waarin het ontslag van het ‘voltallige’ bestuur wordt aangekondigd.

Smit behoort inmiddels bijna tien jaar tot het bestuur van FC Volendam. Hij werd in december 2013 verantwoordelijk voor de algemene zaken binnen de club. In de zomer van vorig jaar werd hij benoemd tot voorzitter. Een paar maanden ervoor had FC Volendam zich als nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie verzekerd van promotie naar de Eredivisie. Na de veertiende plaats in het afgelopen seizoen vindt de club uit het vissersdorp zich momenteel terug op de voorlaatste plaats.

Artikel gaat verder onder video

FC Volendam verloor zondagmiddag nog met 3-0 van AZ. Een paar uur later ontving Smit evenals de rest van het bestuur een mail waarin duidelijk werd dat hij geen toekomst meer heeft bij de club. “Het einde van mijn voorzitterschap bij FC Volendam is nabij. Gisteravond ontving het vierkoppige bestuur van FC Volendam een mail van de Raad van Commissarissen, waarin het voorgenomen ontslag van het voltallige bestuur wordt aangekondigd. Komende donderdagavond om 21.00 uur mogen we voor de vorm nog een ingelaste vergadering bijwonen én eventueel bespreken wat er verder nog ter tafel komt. Ironisch genoeg zou ik vrijdag 1 december mijn 10-jarig jubileum als bestuurslid vieren. Dat ga ik dus nét niet halen”, schrijft Smit.

Het is het hele kalenderjaar al onrustig bij FC Volendam. In februari maakte Keje Molenaar nog bekend zich terug te trekken als adviseur. De oud-speler en advocaat deed bovendien aangifte tegen RvC-lid Elma de Koekkoek wegens smaad en laster. Smit haalt in zijn bericht het vertrek van Molenaar aan. “Nadat eerder dit jaar mijn vriend, gedroomd vicevoorzitter en mede grondlegger van onze ambitieuze plannen, Molenaar, al publiekelijk - ongefundeerd - door de RvC werd geëlimineerd, wordt nu dus het bestuur uit de weg geruimd. Het wachten is straks alleen nog op het ontslag van de mannen die onze dromen hebben verwezenlijkt in woord en daad: Wim Jonk, technisch directeur Jasper van Leeuwen en directeur hoofd opleidingen Ruben Jongkind. De architecten achter al dit succes, die hoogstpersoonlijk verantwoordelijk zijn voor de promotie naar de Eredivisie en tevens handhaving voor het eerst in 35 jaar!”