Opstelling Ajax: John van 't Schip zorgt meteen voor een verrassing

John van 't Schip voert in de opstelling voor zijn eerste wedstrijd als interim-hoofdtrainer van Ajax één wijziging door ten opzichte van het verloren bezoek aan PSV (5-2). Gastón Ávila, die in Eindhoven een verschrikkelijke beurt maakte, wordt in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam vervangen door Ar'Jany Martha. Het wordt Martha (20) zijn eerste opwachting in de Amsterdamse hoofdmacht.

Martha is van nature een aanvaller, maar fungeerde dit seizoen bij Jong Ajax al een aantal keer als vleugelverdediger. Het lijkt er dus op dat hij tegen FC Volendam de linksback is bij de Amsterdammers. Daarmee vervangt hij Ávila, die na zijn slechte optreden op bezoek bij PSV genoegen moet nemen met een plaats op de bank. Borna Sosa is evenals afgelopen zondag niet van de partij. De Kroaat was niet fit genoeg om in actie te komen in Eindhoven en moet ook het treffen met FC Volendam aan zich voorbij laten gaan.

Artikel gaat verder onder video

Op Ávila na kiest Van 't Schip in zijn eerste wedstrijd als interim-hoofdtrainer van Ajax voor dezelfde namen als Hedwiges Maduro tegen PSV. Dit betekent dat Diant Ramaj onder de lat staat, de volop bekritiseerde Anton Gaaei 'gewoon' mag blijven staan en het centrale duo wordt gevormd door Josip Sutalo en Jorrel Hato. Op het middenveld behoudt Branco van den Boomen - in Eindhoven de maker van de openingstreffer - zijn basisplaats, evenals Kristian Hlynsson en Kenneth Taylor. Voorin moeten Steven Berghuis, Brian Brobbey en Steven Bergwijn voor de doelpunten gaan zorgen. Het eerste fluitsignaal in de Johan Cruijff ArenA klinkt om 20.00 uur.

Opstelling Ajax: Ramaj; Gaaei, Sutalo, Hato, Martha; Van den Boomen, Hlynsson, Taylor; Berghuis, Brobbey, Bergwijn.

Ajax na nederlaag tegen PSV laatste in de eredivisie

In Nederland, maar ook zeker buiten de grenzen raakt men er niet over uitgepraat. Door de nederlaag tegen PSV én de overwinning van FC Volendam op Excelsior is Ajax de hekkensluiter van de eredivisie. De Amsterdammers haalden slechts vijf punten uit hun eerste acht wedstrijden. De laatste vijf duels resulteerden allemaal in een nederlaag, pas één keer werd er dit seizoen gewonnen in competitieverband. Dat was op 12 augustus, thuis tegen Heracles Almelo (4-1). Sindsdien speelde Ajax gelijk tegen Excelsior en Fortuna Sittard en ging het kopje onder tegen FC Twente, Feyenoord, AZ, FC Utrecht én PSV.

Tussendoor ging Ajax op bezoek bij RKC Waalwijk, maar dat duel werd vlak voor tijd gestaakt wegens het akelige moment met Etienne Vaessen. Ajax stond op dat moment met 2-3 voor en heeft de laatste minuten van die wedstrijd nog tegoed, evenals het inhaalduel met FC Volendam. Dat wordt donderdagavond dus gespeeld. Bij een overwinning op de club uit het vissersdorp ziet het er direct al een stuk beter uit voor de recordkampioen. Dan komt het op acht punten en klimt het in ieder geval over FC Utrecht én FC Volendam heen. Maar van een overwinning gaat niemand in Amsterdam en omgeving zomaar uit. Vorig seizoen pakte FC Volendam nog een punt in de hoofdstad. Dat duel bleek de laatste voor Alfred Schreuder als hoofdtrainer van Ajax. Hij kreeg vlak na het laatste fluitsignaal te horen dat hij zijn spullen moest gaan pakken.