Jansen ziet zorgelijke ontwikkeling in de Eredivisie: 'Dit is wel héél extreem'

Achter de top-vier kende de Eredivisie jarenlang een vaste subtop met clubs als FC Groningen, FC Utrecht, sc Heerenveen en Vitesse. Die eerste club ploetert momenteel echter in de Keuken Kampioen Divisie, terwijl de andere drie in het rechterrijtje op het hoogste niveau bivakkeren. Volgens Freek Jansen van Voetbal International is dat een negatieve ontwikkeling.

In het ESPN-programma Voetbalpraat neemt Jansen de huidige stand van zaken op het hoogste niveau door met NOS-verslaggever Jeroen Elshoff en analist Kenneth Pérez. "Ik moet eerlijk zeggen: ik weet niet of het slecht of goed is dat de Eredivisie vier teams heeft en de rest allemaal een beetje hetzelfde is, in plaats van een duidelijke top, subtop, middenmoot en onderkant te hebben", zegt laatstgenoemde. Jansen geeft het antwoord: "Ik denk dat dit slechter is voor de competitie. De afgelopen twintig jaar had je een vaste subtop, dat waren voor de topclubs altijd vervelende uitwedstrijden om te spelen."

Artikel gaat verder onder video

De journalist vervolgt: "Dat was redelijk stabiel, die clubs hadden individueel ook best wel aantrekkelijke spelers die daarna de stap konden maken. Tadic, Matavz, noem maar op." Dat het linkerrijtje nu clubs als Go Ahead Eagles, Excelsior, PEC Zwolle en Almere City herbergt is wat hem betreft dan ook een negatieve ontwikkeling: "Je hebt het niveau dat het niveau van de subtop lager ligt dan het jarenlang is geweest. Juist voor de topclubs waren die uitwedstrijden interessant."

Pérez vraagt zich af: "Heb jij ooit meegemaakt dat je vier teams hebt en daarachter veertien teams waarbij het om het even is?" Jansen noemt het 'wel heel extreem' en denkt bijvoorbeeld dat PSV alleen door de andere clubs in de top-vier van de landstitel kan worden gehouden. "Ze moeten het bijna wel onderling laten liggen; PSV gaat naar Heracles toe en wint met 0-6."